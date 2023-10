Cosa fare a Newport, tempio del folk

La reputazione di questa una splendida città sul mare è legata soprattutto alla scena folk che ogni anno raggiunge il suo apice con il Newport Folk Festival

Mi chiamo Foy Vance, sono un cantautore dell'Irlanda del Nord e ho girato il mondo ma c'è un posto la cui musica continua ad attirarmi: gli Stati Uniti. Sono in viaggio per visitare diverse città del Paese, e sperimentare la musica, il cibo e la cultura migliori che possono offrire.

Oggi sono a Newport, nel Rhode Island, una splendida città portuale a soli 90 minuti da Boston, sede di un patrimonio musicale sorprendente. La reputazione di questa città sul mare è legata alla scena folk che ogni anno raggiunge il suo apice con il Newport Folk Festival, un evento che ha ospitato artisti leggendari come Bob Dylan, Johnny Cash e Joni Mitchell.

Ho incontrato Jay Sweet, il direttore del festival, per saperne di più. "Non ho mai considerato il folk solo un genere - dice Sweet -. Il folk è per le persone dotate di spirito egualitario e anti-autoritario, del tipo: se non hai una casa, ne hai una con noi perché probabilmente stai facendo qualcosa di anticonformista. Questo è ciò che definisce il folk e il suo pubblico. Sono le persone. Il festival fa il tutto esaurito prima che si sappia chi suonerà, i biglietti finiscono. C'è un'enorme fiducia. Il nostro compito è offrire un'esperienza che faccia sentire vivi. Questo è il mio lavoro".

"Da quando sono iniziati i festival penso che qui si sia creata una scena incredibile - continua Sweet -. La musica è semplicemente ad ogni angolo della strada. Se vuoi vedere più musica di quanta tu ne abbia mai vista in un determinato periodo di tempo, questo è il posto giusto. È davvero notevole".

È sorprendente sentire le parole di Jay sulla storia musicale di Newport. Tra i tanti momenti leggendari del festival il posto d'onore spetta alla la prima esibizione con la chitarra elettrica di Bob Dylan nell'edizione del 1965, che oggi è considerata un momento cruciale nella storia del rock. Ma Jay mi dice che per apprezzare appieno Newport devo fare un giro nelle acque che circondano la città.

Mi dirigo quindi al porto per incontrare la guida turistica David McNerney, che offre tour turistici della baia in barca, per avere una prospettiva completamente diversa della splendida costa della città. "È una città incredibile, con tantissime cose da fare - dice McNerney -. Il cibo è fantastico, la musica è fantastica. E poi il centro città è pazzesco. Ci sono ristoranti di tutti i tipi, bar con musica dal vivo, locali blues. Ci sono band locali che suonano nei bar della zona. C'è così tanto da fare. Adoro il fatto di poter salire sulla mia barca ed essere nella baia in due minuti".

Esplorando Newport e i suoi dintorni in barca non ci si allontana mai troppo dalla riva. Ci sono oltre 400 miglia di costa meravigliosa, baie e insenature da scoprire in ogni direzione. Non c'è niente di meglio che muoversi sull'acqua per avere un quadro completo della città. Mentre eravamo nella baia David mi ha fatto fare un giro di Rose Island, un isolotto che ospita un vecchio faro che i visitatori possono affittare per trascorrerci la notte.

Dopo essere tornati sulla terraferma, faccio una breve sosta al celebre Del's Frozen Lemonade per bere una limonata prima di incontrare Bill Bartholomew, musicista, giornalista e appassionato di folk locale che si è offerto di farmi conoscere alcuni dei suoi posti preferiti.

"Se si è alla ricerca di musica originale a Newport, Broadway è il posto giusto: ci sono tanti locali lungo la via, a partire dal Judgement - dice Bartholomew -. C'è qualcosa di interessante quasi ogni sera. Penso che la parte migliore della scena musicale di Newport sia la comunità underground, che è completamente aperta al pubblico. Stasera organizzeremo un evento con alcuni artisti locali in un luogo all'aperto, il Bliss, in cui mi esibirò anche io".

Le serate folk al Bliss sono un ottimo modo per immergersi nell'atmosfera locale e ascoltate i talenti di Newport. E per me, il modo perfetto per concludere il mio soggiorno qui. Newport ha superato le mie aspettative. È una città con un ricco patrimonio artistico, comprensibilmente rinomata per la sua cultura della musica dal vivo. Ma ciò che mi colpisce è come tutto questo abbia come sfondo un paesaggio costiero così straordinario, pieno di fascino e tranquillità. Mi sembra di aver appena iniziato a capire di cosa sia capace questa città.