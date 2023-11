Di Euronews Agenzie: AP

L'artista rap è stato accusato di stupro e abusi dalla cantante ed ex compagna Cassandra "Cassie" Ventura

Sean "Diddy" Combs è stato accusato di aver sottoposto la cantante R&B Cassie a una relazione che comprendeva percosse e stupri.

Cassie, il cui nome legale è Cassandra Ventura, ha affermato, nella causa intentata contro il produttore e magnate della musica presso il tribunale federale di New York, che Combs l'ha portata nel suo "stile di vita ostentato, frenetico e alimentato dalla droga" non molto tempo dopo averlo conosciuto e aver firmato per la sua etichetta quando lei aveva 19 anni (e lui 37) nel 2005.

L'avvocato Ben Brafman ha dichiarato che Combs "nega con veemenza" le accuse.

Ventura, ora 37enne, ha detto che Combs, 54enne, ha iniziato a compiere abusi non appena la loro relazione è iniziata.

La causa sostiene che Combs, "incline a una rabbia incontrollabile", la sottoponeva a percosse "selvagge" in cui la prendeva a pugni, calci e calci.

Sostiene che l'ha riempita di droghe e l'ha costretta a fare sesso con altri uomini mentre lui praticava autoerotismo e li filmava.

Inoltre, si evince dagli atti che mentre lei cercava di porre fine alla relazione nel 2018, Combs l'ha costretta a entrare nella sua casa di Los Angeles e l'ha violentata.

"Dopo anni di silenzio e oscurità, sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare per conto mio e a beneficio di altre donne che affrontano violenze e abusi nelle loro relazioni", ha dichiarato la Ventura in un comunicato.

Brafman ha definito le accuse "bugie": "Negli ultimi sei mesi, il signor Combs è stato sottoposto alla persistente richiesta di 30 milioni di dollari da parte della signora Ventura, con la minaccia di scrivere un libro dannoso sulla loro relazione, che è stata inequivocabilmente respinta come un palese ricatto - ha dichiarato in un comunicato - nonostante abbia ritirato la sua minaccia iniziale, la signora Ventura è ora ricorsa alla presentazione di una causa piena di bugie infondate e oltraggiose, con l'obiettivo di infangare la reputazione del signor Combs e di ottenere un guadagno".

L'avvocato della Ventura, Douglas Wigdor, ha risposto in un comunicato che Combs le ha offerto "otto cifre per farla tacere e impedirle di intentare questa causa, lei ha respinto l'offerta e ha deciso di dare voce a tutte le donne che soffrono in silenzio".

Combs è uno dei produttori e dirigenti hip-hop più influenti degli ultimi tre decenni.

Lui e Ventura hanno iniziato a frequentarsi nel 2007 e hanno avuto una relazione saltuaria per oltre un decennio.

Ventura si è fatta conoscere per il singolo di successo "Me & U", prodotto da Ryan Leslie, che si è assicurato il primo posto nella classifica Billboard Hot R&B/Hip-Hop songs nel 2006: il brano è stato il singolo di punta del suo unico album in studio, autointitolato.

Come attrice, è apparsa in diversi progetti televisivi e cinematografici, tra cui Empire della Fox, Step Up 2:The Streets e _Spenser Confidentia_l.

Combs ha invece costruito uno dei più grandi imperi dell'hip-hop, tracciando un percorso con diverse entità legate al suo famoso nome: è il fondatore della Bad Boy Records e tre volte vincitore di un Grammy, collaborando altresì con una serie di artisti di primo piano, tra cui Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112.

Il magnate ha creato la linea di abbigliamento Sean John, ha lanciato il canale televisivo Revolt, incentrato sulla musica, e ha prodotto il reality show Making the Band per Mtv.

Quest'anno ha pubblicato il suo quinto album in studio "The Love Album: Off the Grid", che questo mese ha ottenuto due nomination ai Grammy.

La causa cita un discorso che Combs ha tenuto mentre riceveva un premio alla carriera ai Bet Awards nel 2022, in cui ringraziava Ventura per "avermi sostenuto nei momenti bui".

Negli atti, si legge: "La verità, tuttavia, è che Cassie - la signora Cassandra Ventura - è stata tenuta sotto scacco dal signor Combs e ha sopportato per oltre un decennio il suo comportamento violento e le sue richieste disturbate".