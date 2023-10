Dalla ricerca di cose da fare da soli alla garanzia di essere al sicuro, ci sono molte cose da considerare quando si decide dove andare

I viaggi in solitaria sono in aumento, perché i viaggiatori cercano maggiore libertà e indipendenza.

Tuttavia, intraprendere un viaggio da soli comporta delle sfide e dei rischi, e la scelta della destinazione giusta è fondamentale.

Dalla ricerca di cose da fare da soli alla garanzia di essere al sicuro durante le vostre avventure, ci sono molti aspetti da considerare quando si decide per dove prendere il volo.

La compagnia aerea ungherese Wizz Air ha stilato una classifica delle migliori città europee per chi viaggia da solo nel 2023.

Ha analizzato le recensioni di chi viaggia da solo su TripAdvisor per determinare quali destinazioni hanno offerto ai turisti solitari le esperienze più positive.

Rodi migliore città per viaggiatori solitari

La città greca di Rodi, sull'omonima isola, si è piazzata al primo posto della classifica.

Oltre il 75% delle recensioni di viaggiatori solitari su TripAdvisor ha assegnato alla destinazione cinque stelle.

Tra queste, le attrazioni della città hanno ricevuto la maggior parte delle recensioni a cinque stelle (79%), insieme al 73% delle recensioni dei ristoranti situati in città.

Se siete in visita da soli, visitate le spiagge incontaminate per un pomeriggio tranquillo, passeggiate nel centro storico medievale per scoprire storie di crociati e cavalieri e ammirate le colorate moschee del quartiere Hora.

Spalato per un antico palazzo pieno di vita

La città croata di Spalato si è classificata al secondo posto, con il 73% dei viaggiatori in solitaria che ha assegnato alla destinazione recensioni a cinque stelle.

I visitatori sono stati particolarmente entusiasti delle attrazioni della città - l'81% ha ricevuto recensioni a cinque stelle - mentre il 66% delle recensioni dei ristoranti ha ottenuto il massimo punteggio.

Between sweeping colonnades and imposing temple fronts, you’ll find bars and restaurants squeezed into every corner. Zhivko Dimitrov

Spalato è ricca di siti storici che è piacevole visitare da soli: il centro storico è dominato dal Palazzo di Diocleziano, uno dei più spettacolari complessi romani ancora esistenti.

Non si tratta però di una reliquia: tra ampi colonnati e imponenti facciate di templi, troverete bar e ristoranti sparsi in ogni angolo.

Viaggio a Faro per l'avifauna e le chiese barocche

Faro si è classificata al terzo posto per i viaggiatori in solitaria: poco più di due terzi delle recensioni di viaggiatori solitari hanno assegnato alla città portoghese cinque stelle.

Le recensioni sulle attrazioni della città sono state per il 74% a cinque stelle, mentre i ristoranti sono stati leggermente inferiori con il 59%.

Se trascorrete del tempo da soli a Faro, non perdetevi il colorato centro storico circondato da mura medievali.

Per un po' di blues, recatevi alla Igreja de Nossa Senhora do Carmo, una chiesa barocca con interni dorati.

Per un'escursione nella natura, andate invece al Parque Natural da Ria Formosa, un paradiso di 18.000 ettari di lagune e saline che pullula di uccelli.

La stellare scena gastronomica di Istanbul

Al terzo posto, insieme a Faro, c'è Istanbul, la vivace metropoli turca: due terzi dei viaggiatori in solitaria hanno dato alla città una valutazione di cinque stelle.

Le attrazioni della città hanno ricevuto un solido 64% di recensioni a cinque stelle, mentre i ristoranti hanno primeggiato con il 71% di voti positivi.

Joining Faro in third place is Istanbul, Türkiye’s buzzing metropolis. Anna Berdnik

Può essere intimidatorio mangiare da soli, ma Istanbul è il luogo perfetto per fare pratica con i pasti in solitaria.

Potrete mangiare cibo di strada dalle innumerevoli bancarelle di kebab o un famigerato panino al pesce (balık ekmek) per i venditori lungo le rive del Bosforo.

Non vi sentirete in imbarazzo nemmeno a mangiare seduti, perché potrete sistemarvi a un tavolino sul marciapiede per osservare la gente in quartieri alla moda, come Çukurcuma.

La bellezza delle gallerie di Firenze

Il quarto posto della classifica è andato a Firenze, le cui recensioni sono state per il 66% a cinque stelle.

La città italiana ha ricevuto il 71% di recensioni a cinque stelle per le sue attrazioni e il 61% per i ristoranti.

Il centro storico, caratterizzato da grandi palazzi rinascimentali e piazze graziose, è un piacere da percorrere da soli, con tutto il tempo necessario per ammirare statue e fontane.

Gli amanti dell'arte possono perdersi in una tranquilla contemplazione nella straordinaria Galleria degli Uffizi, con opere di fama mondiale di Raffaello, Botticelli e Leonardo da Vinci.