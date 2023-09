Telelavoro, ecco le destinazioni migliori (due delle quali in Europa)

Di Euronews Agenzie: AP

Il lavoro a distanza è ancora molto diffuso, soprattutto tra coloro che desiderano sfruttare l'occasione per viaggiare

Il telelavoro è sempre più in voga in Europa. La tendenza è stata notevolmente accelerata dalla pandemia, ma è destinata a continuare con la sperimentazione di nuove modalità di lavoro. Le ricerche mostrano che, in media, nell'UE il 30% delle persone ha lavorato da casa nel 2022, del tutto o in parte, mentre le stime precedenti indicavano una quota del 5,5% nel 2019, prima del Covid.

Si prevede che tali numeri possano aumentare ancora. E c'è chi punta a coniugare il telelavoro con un trasferimento all'estero. Con il miglioramento delle infrastrutture tecniche di molti Paesi e l'offerta di permessi di lavoroper i nomadi digitali, l'economia globale ha creato un modello di business sostenibile per molti.

Un recente studio condotto dagli specialisti di reti virtuali ExpressVPN suggerisce 20 delle migliori località all'estero per gli espatriati, compresi i dipendenti che lavorano in remoto, e due di queste si trovano in Europa.

Le migliori località internazionali per chi sceglie il telelavoro

Madeira, Portogallo

Mentre altre città portoghesi come Lisbona e Porto registrano un'impennata di costi e affollamento, Madeira sta emergendo come un'alternativa più conveniente per i nomadi digitali e i telelavoratori stranieri.

Il suo clima temperato e la sua posizione nel bel mezzo dell'Atlantico la rendono interessante per chi vuole coniugare tradizione e modernità.

Grazie ai recenti aggiornamenti delle infrastrutture, Madeira dichiara di avere le performance web, in termini di velocità, più elevate del Portogallo. I telelavoratori stranieri possono affittare strutture ibride che combinano alloggio e spazio di lavoro. Un appartamento con due camere da letto parte da circa 850 euro al mese.

Un panorama di Madeira in Portogallo Balate Dorin/Canva

Tallinn, Estonia

La capitale dell'Estonia, Tallinn, si trova lungo la costa frastagliata ma bellissima del Mar Baltico. Il clima è più freddo rispetto alle altre città dell'elenco, ma le infrastrutture digitali sono particolarmente buone, il che rende la destinazione interessante per i telelavoratori.

Con velocità di connessione competitive e accesso online a quasi tutti i servizi pubblici, Tallinn offre un'alternativa conveniente alle città europee più costose o turistiche.

Uno dei principali vantaggi che l'Estonia offre ai nomadi digitali e ai lavoratori a distanza è una politica di residenza e di visti flessibile. Si può ottenere un particolare status di "residente elettronico", che consente loro di possedere e gestire aziende senza la necessaria presenza fisica.

Bermuda

Anche l'isola di Bermuda è allettante per i lavoratori remoti che amano l'avventura e per chi desidera allontanarsi completamente da un tradizionale ambiente aziendale. Pur essendo ancora una destinazione turistica nota per le sue spiagge di sabbia rosa, Bermuda offre anche un'offerta internet competitiva e spazi di coworking ben attrezzati.

Inoltre, il fisco delle Bermuda non prevede imposte sul reddito per i residenti. I lavoratori a distanza possono ottenere un certificato "Work From Bermuda", che consente loro di lavorare e vivere sull'isola per un periodo massimo di un anno.

Un panorama di Bermuda Shunyu Fan/Canva

Chiang Mai, Thailandia

Situata sulle colline settentrionali della Thailandia, Chiang Mai è diventata una destinazione popolare per i lavoratori a distanza e per i più giovani. A Chiang Mai c'è una forte presenza di espatriati, anche se attualmente la Thailandia non ha un programma di visti definito per la categoria dei telelavoratori.

È necessario un permesso di lavoro governativo prima che gli stranieri possano percepire un reddito nel Paese. Un "visto turistico speciale", invece, consente ai viaggiatori di lungo periodo di soggiornare in Thailandia per un massimo di 270 giorni.

La nomade digitale Marjolein Dilven ha raccontato la sua esperienza in Thailandia: "Internet era sempre impeccabile. Anche quando eravamo su piccole isole nel sud della Thailandia, avevamo una connessione abbastanza buona per le videochiamate e il lavoro a distanza. Il costo della vita in Thailandia è poi notevolmente più basso rispetto agli Stati Uniti e le opportunità di lavorare a distanza sono infinite".

Bali, Indonesia

Spesso definita "l'isola degli dei", Bali, in Indonesia, è diventata una destinazione popolare per i nomadi digitali e i telelavoratori. La fiorente comunità internazionale e l'abbondanza di spazi di coworking rendono facile per gli stranieri aprire un'attività, trovare un alloggio e costruire una rete sociale entro i confini della città.

È previsto anche un visto per nomadi digitali. Il governo di Bali e gli investitori privati hanno migliorato in modo significativo l'offerta digitale, con accesso Wi-Fi ampiamente disponibile nelle aree pubbliche e negli spazi di lavoro comuni.

Jessica Bishop, autrice e fondatrice di The Budget Savvy Bride, ricorda la sua esperienza: "Ho vissuto una vita da nomade digitale lavorando a distanza per oltre cinque anni", ha dichiarato, "e ho trascorso del tempo nel sud-est asiatico, in Inghilterra, Europa, Stati Uniti e Messico. La qualità e il costo della vita sono stati i fattori che mi hanno spinto a scegliere questo stile di vita. Il mio posto preferito è stato Bali, in Indonesia: ci ho trascorso circa sei mesi e, a parte il fuso orario che è stato un problema, mi è piaciuto molto e mi piacerebbe tornarci un giorno".

Tuttavia, alcuni telelavoratori internazionali esprimono alcune riserve. Quando le è stato chiesto di raccontare la sua esperienza personale a Bali, Marjolein Dilven di Radical FIRE ha dichiarato: "Mi aspettavo un ottimo luogo di lavoro a distanza, ma la connessione a internet era molto instabile rispetto a quasi tutti gli altri Paesi del Sud-Est asiatico. Inoltre, il costo della vita non è così basso se si soggiorna nelle zone più popolari e turistiche".

Bangalore, India

La vivace città di Bangalore è stata definita la Silicon Valley dell'India grazie alla sua economia tech-friendly e alla forza lavoro locale ben formata. I lavoratori a distanza e i nomadi digitali possono facilmente trovare una nicchia nel quartiere degli affari della città. Il clima di Bangalore è relativamente mite rispetto ad altre regioni dell'India, il che lo rende confortevole per i lavoratori stranieri.

Il Paese offre anche un visto a lungo termine per i professionisti stranieri che desiderano lavorare a distanza in India. Sebbene non esista un programma di specifico per i lavoratori temporanei a distanza o i nomadi digitali, un permesso di lavoro tradizionale può essere esteso fino a cinque anni.