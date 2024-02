Di euronews

Secondo i primi dati ufficiali la candidata unitaria di Pd e M5S è avanti con il 53,7% delle preferenze su Paolo Truzzu sostenuto dalla destra fermo al 40,3%. Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste è al 5%, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all’1%. Affluenza al 52,4

È cominciato lo spoglio dei voti per le elezioni regionali in Sardegna. I seggi si sono chiusi domenica alle 22. I cittadini sardi sono andati alle urne per il rinnovo del XVII Consiglio Regionale e l'elezione del nuovo governatore.

Secondo i primi dati ufficiali, in dieci sezioni su 1.844, Todde ha il 53,7 per cento e Truzzu il 40,3 per cento. Iniziano ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede per le regionali in Sardegna. Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste è al 5 per cento, mentre Lucia Chessa di Sardigna R-esiste all’1 per cento.

A Sassari scrutinate 11 sezioni su 144: Todde 52,41 per cento, Truzzu 38,77, Soru 8,39, Chessa 0,43. Intanto, alla sezione 5 di Nuoro è definitivo: Todde 188, Trutzu 135, Soru 56, Chessa 8. Alla sezione 8 sempre di Nuoro altro definitivo: Todde 259, Truzzu 131, Soru 51, Chessa 3.

I dati sull'affluenza in Sardegna

Alle 22 (dato aggiornato dalla Regione Sardegna) aveva votato il 52,4 per cento degli aventi diritto, in lieve calo rispetto al 53,09 per cento del 2019.

In termini assoluti hanno deposto le schede nelle urne 758.360 su 1.447.753 elettori. Nelle elezioni regionali del 2014, invece, avevano votato 607.246 elettori su 1.480.332 aventi diritto al voto (41,02 per cento). A Cagliari città ha votato il 52,5 per cento, un dato superiore rispetto al 48,16 per cento di cinque anni fa.

I quattro candidati al governo della Sardegna

Quattro i candidati a succedere al leghista Christian Solinas: Lucia Chessa, lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru sostenuto dalla Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde, che ha l'appoggio di una decina di liste del centrosinistra tra cui Pd e M5s, e per il centrodestra Paolo Truzzu, sostenuto da nove liste.

Gli oltre 1,4 milioni di elettori hanno potuto esprimere la loro preferenza anche con la possibilità di scegliere il voto disgiunto, cioè la scelta di un presidente di Regione diverso da quello collegato alla lista scelta.

Ognuno potrà esprimere al massimo due preferenze, a patto che siano di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Lo spoglio parte lunedì mattina e il risultato sarà definitivo. Non è previsto un ballottaggio.