Spagna, a Benidorm bagnanti attaccati da pesci

I turisti delle spiagge di Benidorm sono stati messi in guardia da possibili attacchi da parte di pesci - Diritti d'autore AP Photo/Alvaro Barrientos

I turisti delle spiagge di Benidorm sono stati messi in guardia da possibili attacchi da parte di pesci - Diritti d'autore AP Photo/Alvaro Barrientos

Di Euronews Travel

In alcune spiagge nei pressi di Benidorm, in Spagna, numerose persone ogni giorno sono state morse da pesci in mare