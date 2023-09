I viaggiatori aerei possono trovarsi spesso a pagare per gli extra più di quanto abbiano pagato per il biglietto

Una coppia di anziani che viaggiava con Ryanair è diventata di recente virale dopo che gli sono stati addebitati 129 euro per la stampa della carta d'imbarco al check-in dell'aeroporto.

La vicenda mette in luce alcuni dei costi nascosti che possono rendere molto più costoso un biglietto aereo apparentemente economico.

Le compagnie aeree europee hanno numerosi costi non dichiarati per qualsiasi cosa, dai bagagli al wifi di bordo, che possono far triplicare il prezzo del biglietto originale alla fine del processo di prenotazione.

Ecco i costi nascosti da tenere d'occhio e i modi migliori per evitare di pagare troppo.

Quale compagnia aerea europea applica il maggior numero di costi aggiuntivi?

Secondo una ricerca di NetVoucherCodes, chi viaggia in aereo può trovarsi a pagare per gli extra più di quanto abbia pagato per il biglietto aereo originale.

Si tratta di un esempio di "drip-selling", quando un servizio finisce per essere molto più costoso di quanto inizialmente pubblicizzato.

NetVoucherCodes ha scoperto che il 97% delle compagnie aeree europee ha almeno una tassa nascosta.

Il sito indipendente di codici voucher e offerte ha confrontato i costi per i supplementi come il bagaglio a mano, i bagagli registrati fino a 20 kg, la selezione del posto, l'imbarco prioritario, l'assicurazione e il wifi a bordo, per scoprire quale compagnia aerea ha le spese nascoste più elevate.

Il costo nascosto più comune tra le compagnie aeree europee è la selezione del posto, un'opzione presente sul 94% dei vettori.

Ryanair è risultata la prima compagnia aerea per costi nascosti, con i passeggeri che hanno pagato fino al 344% in più di costi extra.

In media, il vettore addebita 9,30 euro per la scelta del posto, 26,30 euro per il bagaglio in stiva e 17 euro per il bagaglio a mano.

Mentre il volo originale può costare in media solo 21,50 euro, i costi aggiuntivi da soli fanno salire la cifra a più di 50 euro.

Wizz Air si piazza al secondo posto, con un costo totale del volo superiore del 272% rispetto alla tariffa originale a causa delle tasse nascoste.

EasyJet si è classificata al terzo posto, con un prezzo finale del 170% superiore al costo iniziale del volo.

Vettori come Pegasus Airlines, Loganair e Icelandair hanno il minor numero di tasse nascoste, anche se la loro tariffa aerea originale parte da un prezzo più alto.

NetVoucherCodes ha scoperto che la compagnia aerea bielorussa Belavia ha il minor numero di costi nascosti, con la selezione del posto, il bagaglio in stiva e il bagaglio a mano inclusi nel prezzo del biglietto.

Come evitare di pagare spese nascoste quando si prenota

Se volete mantenere basso il prezzo del biglietto aereo, ci sono alcune tattiche che potete utilizzare per evitare di pagare costi aggiuntivi.

"Per evitare le spese per il bagaglio, provate a mettere tutti i vostri effetti personali in un bagaglio a mano - dice Rebecca Bebbington, esperta di viaggi economici presso NetVoucherCodes - le compagnie aeree low cost tendono a offrire un servizio gratuito, ma assicuratevi di fare le valigie in modo strategico per evitare le spese per il bagaglio in eccesso".

Dovreste anche informarvi sulle tariffe per la scelta del posto a sedere delle diverse compagnie aeree.

Se non vi interessa il posto a sedere, potete saltare la selezione del posto durante la prenotazione e provare a scegliere gratuitamente il vostro posto durante il check-in online 24 ore prima del volo.

"Se viaggiate in gruppo, prenotate insieme i biglietti per aumentare le probabilità di essere seduti insieme senza pagare un extra per la selezione del posto", dice Bebbington.

Se viaggiate a lungo raggio, cercate in anticipo le opzioni per i pasti per vedere cosa è incluso ed evitare di essere tartassati dai prezzi sull'aereo.

Se il cibo non è incluso nel costo del biglietto, è meglio prepararsi degli spuntini in anticipo e portare con sé una bottiglietta d'acqua riutilizzabile (ove possibile) per evitare i costi elevati di cibo e bevande in volo.

Per evitare di spendere per la stampa delle carte d'imbarco in aeroporto, assicuratevi di controllare le regole della compagnia aerea.

Alcune, come Ryanair, richiedono di stampare la carta d'imbarco o di scaricare la loro app per la versione elettronica.