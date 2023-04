Di Euronews Travel

Clima caldo, niente stress e un buon tenore di vita sono tutto ciò che ognuno di noi può desiderare nei nostri anni d'oro.

Ma trasferirsi in un altro Paese richiede un po' di ricerca e pianificazione, tanto più che molte opzioni di visto sono rivolte a persone in età lavorativa.

Tuttavia, ciò non significa che non ci siano scelte disponibili per coloro che desiderano trasferirsi all'estero più tardi nella vita.

Ecco alcune delle migliori opzioni di visto europeo per i pensionati, classificate in base all'importo del reddito che dovrai applicare.

6. Visto di residenza elettiva per l'Italia

L'Italia è un luogo popolare dove le persone trascorrono i loro anni d'oro e ci sono opzioni di visto progettate per aiutarti a fare proprio questo.

I requisiti per il visto di residenza elettiva in Italia sono un po' più difficili da soddisfare rispetto ad altri in questo elenco: occorrerà un reddito passivo minimo di € 31.000 all'anno per fare domanda.

Non puoi lavorare mentre risiedi nel Paese con questo visto, nemmeno a distanza per un'azienda all'estero.

Un visto di residenza elettiva è valido per un anno e può essere rinnovato per un massimo di quattro anni.

Una volta nel Belpaese per cinque anni, puoi richiedere la residenza permanente.

È uno dei tipi di visto più rigorosamente regolamentati, il che significa che è probabile siano necessari almeno 3-6 mesi per elaborare la domanda.

Italy has one of the higher passive income requirements of the countries on this list. Pixabay

5. Visto non lucrativo in Spagna

Il visto non lucrativo in Spagna è un'opzione per le persone che vorrebbero andare in pensione lì.

Non così accessibile come il visto D7 del Portogallo, la Spagna richiede un reddito mensile di poco superiore a € 2.150 (o € 25.816 all'anno): non puoi richiedere un visto non redditizio utilizzando il reddito derivante dal lavoro a distanza.

I richiedenti dovranno inoltre dimostrare di disporre di una copertura sanitaria completa pari o superiore al Servizio sanitario pubblico del Paese.

Potrai rimanere in Spagna per un anno dopo l'ingresso e dovrai trascorrere almeno 183 giorni nel Paese per rinnovare il visto, prorogabile per quattro anni: dopo cinque anni potrai invece richiedere un permesso di soggiorno permanente.

Questo è valido per 10 anni e ti garantirà l'accesso al sistema sanitario statale spagnolo e altri benefici disponibili per cittadini e residenti permanenti.

4. Permesso di soggiorno in Grecia per persone finanziariamente indipendenti

Andare in pensione in Grecia potrebbe significare richiedere un visto ufficialmente noto come "permesso di soggiorno per persone finanziariamente indipendenti".

Richiede un reddito passivo minimo di € 24.000/anno, ma non è possibile svolgere alcuna attività economica o di investimento all'interno del Paese.

Le fonti di reddito accettate includono pensioni, proprietà in affitto e investimenti: se vuoi portare il tuo coniuge, avrai bisogno di ulteriori € 400 al mese e € 200 per eventuali familiari a carico.

Avrai anche bisogno di un contratto di affitto per una proprietà per un anno: il richiedente dovrà fornire la prova della copertura medica privata durante il soggiorno in Grecia.

Questo visto è rilasciato per due anni e può essere rinnovato alla fine di questo periodo: per mantenere il tuo status di residente, dovrai rimanere in Grecia per almeno metà dell'anno.

Greece requires a minimum passive income of €24,000/year. Pixabay

3. Visto di categoria F di Cipro

Trascorrere la pensione passeggiando lungo le spiagge sabbiose di Cipro sembra una scelta allettante.

Il visto di categoria F del Paese è probabilmente una delle migliori opzioni per trascorrere lì i tuoi anni d'oro.

Cipro ha uno dei requisiti di reddito più bassi in questo elenco, di soli € 9.568 all'anno: il reddito può provenire dalla tua pensione, proprietà in affitto all'estero, investimenti, royalties o dividendi, ma deve essere sufficiente per te e per le persone a carico per vivere una vita dignitosa e confortevole.

Dovrai anche affittare o acquistare una proprietà nel Paese.

2. Il programma pensionistico maltese

Con il bel tempo tutto l'anno e un elevato standard di vita, Malta è un ottimo posto per la pensione.

L'isola ha uno schema dedicato, chiamato Maltese Retirement Program, leggermente diverso dalle altre opzioni in questo elenco.

Dovrai possedere una proprietà a Malta del valore di almeno € 220.000 o affittarne una che costa € 8.750 all'anno.

Si noti che questi importi potrebbero variare a seconda dell'area scelta: i candidati avranno anche bisogno di un'assicurazione sanitaria rilasciata a Malta.

Se decidi di andare in pensione con un partner, dovrai dimostrare di avere una relazione stabile.

Non mancano anche alcuni requisiti relativi all'età: se sei nato a partire dal 1° gennaio 1962, devi andare in pensione a 65 anni; se sei nato dopo questa data, puoi andare in pensione a 61 anni.

Il visto richiede di non trascorrere meno di 90 giorni all'anno o più di sei mesi in qualsiasi altro Paese Schengen oltre a Malta.

1. Visto D7 per il Portogallo

Il visto D7 - o visto a reddito passivo - rende il pensionamento in Portogallo un'opzione allettante per molti cittadini extracomunitari.

Per qualificarti, devi avere un reddito mensile minimo di € 705, che si basa sull'attuale salario nazionale nel Paese.

Ma quel reddito può provenire da una varietà di fonti diverse tra cui pensioni, proprietà in affitto o investimenti.

Portugal has the lowest income requirement on this list. Pixabay

Dovrai anche essere in grado di dimostrare di avere un posto dove vivere e di poter trascorrere almeno 16 mesi in Portogallo durante i tuoi primi due anni nel Paese.

Il visto D7 ha costi di richiesta inferiori rispetto a molti altri visti di soggiorno temporaneo e il processo di richiesta richiede in genere circa sei mesi.

I titolari di visto D7 beneficiano delle stesse prestazioni sanitarie dei residenti e dei cittadini portoghesi.