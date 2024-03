Secondo un nuovo studio, l'inquinamento luminoso, la densità degli alberi e la vicinanza ad aeroporti e installazioni militari sono tra i fattori ambientali che possono influenzare gli avvistamenti UFO segnalati.

Se i cosiddetti oggetti volanti non identificati (UFO) sono da tempo al centro dell'attenzione dei teorici della cospirazione, di recente è aumentata l'attenzione dei ricercatori e delle autorità nei confronti di questi fenomeni.

Proprio l'anno scorso, l'agenzia spaziale statunitense NASA ha tenuto il suo primo incontro pubblico sull'argomento, i membri del Congresso degli Stati Uniti hanno interrogato gli informatori in un'audizione e il Pentagono ha pubblicato un nuovo sito web su quelli che ha ribattezzato come fenomeni anomali non identificati (UAP).

Ora i ricercatori dell'Università dello Utah hanno deciso di indagare sui fattori ambientali locali che possono influenzare gli avvistamenti di questi eventi aerei non identificati.

Utilizzando i dati del Centro nazionale di ricerca sugli UFO degli Stati Uniti, hanno studiato circa 98.000 segnalazioni totali di UFO dal 2001 al 2020.

Gli avvistamenti potrebbero essere legati a fattori geografici

In primo luogo, gli esperti hanno esaminato l'influenza delle condizioni del cielo, come l'inquinamento luminoso, le chiome degli alberi e la copertura nuvolosa. Il secondo fattore è la probabilità di presenza di oggetti nel cielo; in questo caso, si sono concentrati sulla vicinanza degli avvistamenti di UAP ad aeroporti e installazioni militari.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports alla fine dello scorso anno. "L'idea è che se si ha la possibilità di vedere un oggetto nel cielo, è più probabile che si vedano anche fenomeni inspiegabili", ha dichiarato in un comunicato Richard Medina, professore associato di geografia presso l'Università dello Utah e autore principale dello studio.

Oggi in cielo c'è più tecnologia che mai, quindi la domanda è: che cosa sta vedendo la gente? È una domanda difficile a cui rispondere, ed è importante perché ogni incertezza può essere una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. Richard Medina Università dello Utah, autore dello studio

L'unica variabile studiata che non ha influenzato gli avvistamenti è stata la copertura nuvolosa, mentre gli altri fattori si sono allineati con le loro "ipotesi iniziali, ovvero che le persone riportano un maggior numero di avvistamenti dove hanno una migliore visione del cielo", hanno detto gli autori.

La maggior parte degli avvistamenti si è verificata nelle zone occidentali degli Stati Uniti, il che, secondo gli autori, potrebbe essere dovuto alla geografia fisica della regione, con molti spazi aperti e cieli bui, alla cultura delle attività all'aria aperta e alla "ideazione paranormale".

Le persone riportano un maggior numero di avvistamenti nei luoghi dove il cielo si vede meglio. Richard Medina Università dello Utah, autore dello studio

"La parte ovest degli Stati Uniti ha una lunga storia con gli UAP: l'Area 51 in Nevada, Roswell nel Nuovo Messico, e qui nello Utah abbiamo lo Skinwalker Ranch nel bacino di Uinta e l'attività militare nel Dugway Proving Ground dell'esercito statunitense", ha detto Medina.

"Inoltre, c'è una solida comunità di persone che praticano attività sportive all'aria aperta: le persone sono fuori casa e guardano il cielo", ha aggiunto il professor Medina.

Lo studio suggerisce anche che gli avvistamenti erano più frequenti vicino agli aeroporti e alle installazioni militari, il che suggerisce che la gente vede i fenomeni aerei, ma non li riconosce come legati all'attività umana.

"C'è più tecnologia in cielo che mai, quindi la domanda è: che cosa sta vedendo la gente? È una domanda difficile a cui rispondere, ed è importante perché ogni incertezza può essere una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale", ha aggiunto Medina.

Quindi, niente alieni?

Secondo i ricercatori, la ricerca accademica sugli UAP è scarsa a causa degli stereotipi "sui dischi volanti e sugli invasori spaziali".

Anche i dati affidabili e disponibili sono scarsi. Per condurre il loro studio, i ricercatori hanno utilizzato un sistema pubblico di auto-segnalazione senza un vero modo per verificare le bufale.

Per i ricercatori, i modelli osservati sono sufficienti per affermare che i dati non sono del tutto invalidi, ed è molto probabile che "alcuni lo siano e altri no".

Esaminando la distribuzione spaziale delle segnalazioni e la loro relazione con l'ambiente locale, speriamo di fornire un contesto geografico che possa aiutare a risolvere o comprendere le segnalazioni sia da parte del pubblico che in ambito militare. Simon Brewer Università dello Utah, coautore dello studio

"Ci sono molti fattori che possono contribuire alla segnalazione di oggetti anomali", ha dichiarato Simon Brewer, professore associato di geografia presso l'Università dello Utah e coautore dello studio.

"Esaminando la distribuzione spaziale delle segnalazioni e la loro relazione con l'ambiente locale, speriamo di fornire un contesto geografico che possa aiutare a risolvere o comprendere le segnalazioni sia da parte del pubblico che in ambito militare".

In futuro, i ricercatori indagheranno sulla possibile relazione tra i fattori socio-culturali e gli avvistamenti, per capire ad esempio se gli avvistamenti di UAP sono aumentati dopo l'udienza del Congresso dello scorso anno o dopo un lancio di SpaceX.