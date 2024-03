Di Euronews and AP

Secondo i meteorologi spaziali, questa settimana la Terra subirà una tempesta geomagnetica particolarmente intensa.

Una grande tempesta geomagnetica potrebbe interferire con le comunicazioni radio sulla Terra lunedì. I meteorologi spaziali hanno infatti individuato un'esplosione di plasma sulla superficie del Sole.

**Per chi è a caccia di aurore boreali, il fenomeno consentirà di ammirare splendide aurore.**Non c'è motivo di preoccuparsi, secondo l'allerta emessa sabato dal Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti a Boulder, in Colorado.

La tempesta potrebbe interrompere le trasmissioni radio ad alta frequenza, come quelle degli aerei che cercano di comunicare con le lontane torri di controllo del traffico.

La maggior parte degli aerei commerciali può utilizzare la trasmissione satellitare come backup, ha dichiarato Jonathan Lash, del centro di previsione meteorologica spaziale.

Picco di attività solare

Gli operatori satellitari potrebbero avere problemi a tracciare i loro veicoli spaziali e anche le reti elettriche potrebbero subire delle perturbazioni nelle loro linee, anche se non si tratta di problemi gravi.

"In caso di cielo limpido, chi si trova a latitudini più elevate avrà una grande opportunità per vedere il cielo illuminarsi", ha spiegato Jonathan Lash.

**Ogni 11 anni, il campo magnetico del Sole si inverte, il che significa che i poli nord e sud cambiano posizione.**L'attività solare cambia durante questo ciclo e ora è vicina al suo picco, chiamato massimo solare.

In questi periodi, tempeste geomagnetiche come quella che si è verificata domenica possono colpire la Terra anche più volte all'anno, ha spiegato Lash. Durante il minimo solare, invece, possono passare alcuni anni tra una tempesta e l'altra.