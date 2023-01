Elon Musk ha testimoniato in California nel processo che lo vede imputato per una serie di

tweet del 2018 in cui dichiarava di aver i fondi necessari per il delisting di Tesla. L'azione legale contro il patron delle auto elettriche è stata avviata da un azionista che ritiene che Musk Musk non avesse infatti i fondi per il delisting di Tesla e abbia agito in modo sconsiderato svelando un piano che forse era ancora in fase embroniale.

Nella sua testimonianza di oltre 30 minuti, il miliardario ha minimizzato il potere dei suoi tweet sottolineando che non c'è "relazione causale" tra il suo post e l'aumento del prezzo delle azioni Tesla. Il processo riprenderà lunedì.

Secondo l'accusa con i suoi tweet nell'agosto del 2018 Musk aveva garantito la copertura finanziaria per la privatizzazione di Tesla con una valutazione di 420 dollari per azione, e rivelato che "il sostegno dell'investitore" per l'accordo era stato "confermato".

Lo scambio dei titoli a Wall Street era stato bloccato subito dopo l'uscita dei post di Musk, che adesso deve rispondere in tribunale del suo comportamento, visto che poi lo scenario presentato dal miliardario non si era verificato. Ma dopo i tweet contestati e la pausa iniziale, gli scambi azionari erano ripresi per un controvalore di 350 milioni di dollari.