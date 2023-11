Un'azienda olandese sta progettando di fare figli nello spazio

Di Euronews Agenzie: AFP

SpaceBorn intende realizzare il primo concepimento e la prima nascita nello spazio

L'umanità ha bisogno di un piano B?

Ebbene, nel caso in cui la risposta a questa domanda sia affermativa, un imprenditore olandese ha deciso di esplorare la capacità di riprodursi nello spazio.

Egbert Edelbroek è a capo della società pionieristica SpaceBorn United, che si concentra sulla riproduzione e sulle potenziali nascite nell'ambiente a gravità parziale di Marte.

Si tratta di un processo che comporta enormi sfide.

Anche se la prospettiva dei primi incontri sessuali nello spazio può sembrare utopica, l'ambizioso olandese è fiducioso di poter assistere al concepimento e alla nascita di un essere umano nello spazio durante la sua vita.

"Se si vogliono colonie umane al di là della Terra e si vuole veramente che siano indipendenti, bisogna anche affrontare la sfida della riproduzione - ha detto Edelbroek all'Afp - l'umanità deve quindi diventare una specie multiplanetaria".

Di fronte alle sfide colossali di potenziali incontri sessuali nello spazio, il cui ostacolo principale è la mancanza di gravità che separerebbe le coppie, SpaceBorn United mira principalmente a concepire un embrione.

Per motivi etici, l'azienda sta inizialmente lavorando sulla riproduzione di topi, prima di considerare l'invio di sperma e ovuli umani lontano dalla Terra.

Per facilitare l'operazione, ha sviluppato un disco che mescola le cellule: "È come una stazione spaziale per le cellule", ha dichiarato Aqeel Shamsul, amministratore delegato della società britannica Frontier Space Technologies, che collabora al progetto.

Preoccupazioni etiche

L'embrione sarà poi congelato criogenicamente per arrestarne lo sviluppo, garantendo un ritorno sicuro in condizioni difficili, tra cui vibrazioni e forze gravitazionali.

Il lancio con cellule di topo è previsto per la fine del prossimo anno, mentre per produrre un embrione umano ci vorranno "cinque o sei anni", secondo Edelbroek.

Tuttavia, questo è solo un piccolo passo - e un passo da gigante è necessario a livello etico - prima che tale embrione possa essere impiantato in una donna, portando alla nascita del primo bambino concepito nello spazio.

"È un argomento delicato: in definitiva, si espongono cellule umane vulnerabili, embrioni umani, ai pericoli dello spazio, per i quali gli embrioni non sono mai stati progettati", ha detto Edelbroek.

La delicatezza di questi temi è uno dei motivi per cui la ricerca sulla riproduzione spaziale è stata generalmente affidata a società private anziché alla Nasa, ha spiegato.

Edelbroek, che ritiene che la sua azienda sia l'unica a cercare di sviluppare un embrione umano nello spazio, spera che un giorno si possa arrivare al parto naturale nello spazio, ma ammette che la strada è "lunga".

I fluidi corporei, che sulla Terra sono spinti verso il basso, verrebbero spinti verso l'alto in un ambiente a bassa gravità, presentando diverse sfide.

Mentre i corpi degli adulti sono in grado di gestire alcune differenze, un feto in crescita è "più vulnerabile": "Quindi, bisogna prima creare l'ambiente perfetto", ha detto.

Ambizione selvaggia

Anche l'attuale sviluppo del turismo spaziale è un fattore da considerare: un nuovo tipo di viaggiatore potrebbe voler essere il primo a concepire nello spazio, ha detto l'imprenditore che sensibilizza il settore sui rischi.

Secondo lui, la ricerca di Spaceborn, che riproduce il processo di fecondazione in vitro nello spazio, aiuta anche le persone a concepire sulla Terra.

Inizialmente, sperava di poter concepire un bambino nello spazio entro pochi anni, ma la portata delle sfide lo ha costretto a ridimensionare le sue ambizioni: "Siamo passati da un'ambizione sfrenata a un'ambizione molto forte", ha detto.

Tuttavia, il 48enne rimane convinto che un bambino nascerà nello spazio durante la sua vita: "Mi aspetto di raggiungere almeno i 100 anni, quindi questo dovrebbe darci abbastanza decenni per raggiungere l'obiettivo".