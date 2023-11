Di Euronews

I leader del settore tech e i politici dell'Unione europea si sono incontrati per discutere sull'intelligenza artificiale al summit internazionale di Euronews. Durante il vertice si è parlato dei pro e contro di una regolamentazione del settore

L’Unione europe****arischia di spingersi troppo oltre quando si tratta di regolamentare l’intelligenza artificiale. Questo è quanto ha affermato il ministro del Commercio irlandese, Simon Coveney,durante il vertice internazionale sull'intelligenza artificiale di Euronews, che si è tenuto a Bruxelles mercoledì.

Secondo il politico irlandese non si dovrebbe essere precipitosi nel disciplinare il settore in forte espansione: “Dobbiamo stare attenti. Qui non si tratta solo di fare in tempo. È più importante che sia fatto bene".

"Credo che il rischio sia che proviamo a fare troppo, e scopriamo che le definizioni e le barriere che stiamo utilizzando ora forse diventano obsolete nel giro di pochi mesi, per non parlare di anni".

Un accordo sulla normativa è attualmente in fase di discussione tra le istituzioni del blocco e i risultati sono attesi entro la fine dell’anno

Ma non tutti sono d’accordo sui contenuti. I rappresentanti dell’industria tech temono che Bruxelles possa regolamentare eccessivamente il settore.

La vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová, che ha tenuto un discorso programmatico all'evento, la pensa diversamente: "Non darei il mio sostegno a qualcosa che rappresenterebbe un'eccessiva regolamentazione perché credo che abbiamo bisogno di una disciplina dell'intelligenza artificiale".

"Ora sappiamo abbastanza sui potenziali rischi derivanti dell'intelligenza artificiale ed è per questo che stiamo presentando un atto legislativo, l’AI Act, che a mio avviso è proporzionato e necessario”.

Durante il vertice, che ha riunito partecipanti provenienti da tutto il mondo dell’intelligenza artificiale, è discusso di alcune delle questioni più spinose, compreso l’uso della tecnologia per il riconoscimento facciale. Il Parlamento di Bruxelles vuole norme severe sul suo utilizzo, mentre i governi dell’Unione europea vogliono esenzioni per le forze dell’ordine.