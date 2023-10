Di Euronews

Nobel per la Fisica 2023: premiati gli scienziati della 'luce'

PUBBLICITÀ

Il Nobel per la Fisica 2023 è stato assegnato a Pierre Agostini (Ohio State University Columbus, USA), Ferenc Krausz (Max Planck Institute of Quantum Optics Garching and Ludwig-Maximilians-Universität München, Germania) e Anne L’Huillier (Lund University, Svezia) per per i metodi sperimentali che generano impulsi di luce di un trilionesimo di secondo (“attosecondo”) per lo studio della dinamica degli elettroni nella materia».

L'Accademia reale delle scienze ha premiato tre pionieri della ricerca sull'inifinitamente piccolo e che hanno messo a punto i primi strumenti per poter esplorare il mondo degli atomi e delle molecole.

Grazie alle loro attività di ricerca, i tre premiati di quest’anno hanno prodotto nuovi strumenti per studiare gli elettroni e i fenomeni che li riguardano all’interno degli atomi e delle molecole. Con i loro esperimenti, hanno dimostrato che si possono creare impulsi di luce di brevissima durata, che possono poi essere utilizzati per misurare i processi di moto o di cambio di energia degli elettroni.

Il Nobel è uno dei più importanti e prestigiosi riconoscimenti nel campo delle scienze: quello per la Fisica viene assegnato dal 1901.