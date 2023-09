Si pensava che il buco nero più vicino alla Terra fosse a 1.560 anni luce di distanza, ma un nuovo studio suggerisce che potrebbe essercene uno a circa 150 anni luce

I buchi neri sono alcuni degli oggetti più misteriosi dell'universo conosciuto: ora, potrebbe essercene uno molto più vicino alla Terra di quanto si pensasse.

PUBBLICITÀ

Uno studio ha trovato possibili prove della presenza di un buco nero nell'ammasso aperto di stelle più vicino alla Terra, chiamato ammasso delle Iadi.

I dati della missione Gaia dell'Agenzia spaziale europea hanno rivelato i buchi neri più vicini conosciuti nel 2022, Gaia BH1 e Gaia BH2, che distano rispettivamente 1.560 anni luce e 3.800 anni luce dalla Terra.

Un nuovo lavoro, pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, suggerisce che potrebbero esserci buchi neri molto più vicini a noi, a una distanza di soli 150 anni luce.

Gli scienziati dell'Università di Padova e dell'Università di Barcellona hanno utilizzato delle simulazioni per seguire il moto e l'evoluzione di tutte le stelle dell'ammasso aperto delle Iadi.

Buchi neri nell'ammasso

Un ammasso aperto è un insieme di centinaia o migliaia di stelle tenute insieme dalla loro attrazione gravitazionale, che condividono alcune caratteristiche come l'età o la composizione chimica.

I risultati della simulazione sono stati confrontati con le posizioni e le velocità effettive delle stelle delle Iadi, che ora sono note con precisione grazie alle osservazioni effettuate dal satellite Gaia.

"Le nostre simulazioni possono corrispondere simultaneamente alla massa e alle dimensioni delle Iadi solo se al centro dell'ammasso sono presenti oggi alcuni buchi neri", ha dichiarato Stefano Torniamenti, ricercatore dell'Università di Padova e primo autore dell'articolo.

Le proprietà attuali dell'ammasso in questione sono state riprodotte al meglio quando le simulazioni includevano due o tre buchi neri, anche se i ricercatori hanno detto che quelle che includevano buchi neri "espulsi" dall'ammasso davano comunque una buona corrispondenza.

I risultati indicano che ci sono ancora buchi neri nell'ammasso, o molto vicini, il che li renderebbe di gran lunga i buchi neri più vicini al nostro sistema solare.

"Questa osservazione ci aiuta a capire come la presenza di buchi neri influisca sull'evoluzione degli ammassi stellari e come questi ultimi contribuiscano a loro volta alle sorgenti di onde gravitazionali - ha dichiarato Mark Gieles, membro del Dipartimento di Fisica quantistica dell'Università di Barcellona - questi risultati ci permettono anche di capire come questi oggetti misteriosi siano distribuiti nella galassia".

Che cos'è un buco nero?

Si ritiene che la maggior parte dei buchi neri si formi da stelle massicce che hanno subito un'esplosione di supernova.

PUBBLICITÀ

La massa della stella collassa su se stessa, stringendosi in un'area sempre più stretta, sino a diventare un oggetto così denso che nemmeno la luce può sfuggire alla sua attrazione gravitazionale.

Poiché i buchi neri non possono essere osservati direttamente con la tecnologia attuale, la loro presenza viene solitamente dedotta studiando il loro effetto su altra materia nelle vicinanze.

Ad esempio, se una stella nera fa a pezzi una stella di passaggio, questo processo genera raggi X che vengono sparati nello spazio e che possiamo rilevare.

La ricerca sui buchi neri si è intensificata dopo la rilevazione delle onde gravitazionali nel 2015, attribuite alla collisione di due buchi neri a 1,3 miliardi di anni luce di distanza.