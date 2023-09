Gianluca Masi via AP

La cometa C/2023 P1 Nishimura e la sua coda viste da Manciano, Italia. - Diritti d'autore Gianluca Masi via AP

Di Euronews Agenzie: AP

Scoperta solo in agosto, la cometa sta passando davanti alla Terra per la prima volta in oltre quattro secoli