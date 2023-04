Studio: in Spagna salute mentale più importante dello stipendio

Dopo sette anni di lavoro come cameriera nella Spagna orientale, Eugenia Causarás ha detto basta.

"Non è una decisione che prendi da un giorno all'altro, ho passato molto tempo a riflettere", spiega.

La donna è arrivata a un punto in cui le condizioni di lavoro, con turni infiniti, sono diventate talmente stressanti da non poterle sostenere.

"Una volta dovevo facevo tre turni in un giorno lavorativo, con sole sei ore di riposo tra uno e l'altro", commenta a Euronews Next.

"Lavoravo 24 ore su 24, quindi era impossibile bilanciare lavoro e vita personale".

Con un tasso di disoccupazione giovanile di quasi il 30 per cento e un mercato del lavoro precario, non sono molte le persone in Spagna incoraggiate a lasciare il lavoro.

Ma Causarás non aveva scelta. Sapeva che doveva farlo per prendersi cura della sua salute mentale.

Nel 2022, il 27 per cento dei lavoratori ha pensato di lasciare il lavoro in Spagna, con un aumento di 4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, secondo l'ultimo studio pubblicato da Infojobs ed Esade, una delle principali università spagnole.

Quasi un terzo degli intervistati ha indicato problemi di salute mentale e la necessità di prendersi cura del proprio benessere emotivo come motivo principale per smettere di lavorare.

Puntare a un aumento di stipendio (tradizionalmente la ragione più gettonata per lasciare un lavoro) è arrivato secondo in classifica.

Quando anche solo guardare il calendario è motivo di ansia

Dal gennaio 2022, l'Organizzazione mondiale della sanità ha iniziato a riconoscere il burn out come una diagnosi medica legittima, come stabilito nella Classificazione internazionale delle malattie.

Questa è esattamente la sensazione che ha provato Noelia Gallego quando si è resa conto che il suo lavoro la stava prosciugando. Ogni giorno sentiva una pressione al petto e solo dare una rapida occhiata al fitto programma di appuntamenti scatenava l'ansia in lei.

"Il mio lavoro non mi piaceva più come all'inizio. Pensavo che sarebbe stato qualcosa di temporaneo, ma la sensazione continuava a peggiorare", ha detto.

Gallego è andata dal suo medico e ha ottenuto un congedo per malattia per depressione. Due settimane dopo, si è resa conto che si trattava di un ripiego e non della soluzione al problema, quindi ha trovato il coraggio di lasciare il lavoro.

Per Amparo Ballester, professore di diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l'Università di Valencia, tre fattori hanno aumentato la consapevolezza del benessere emotivo tra i lavoratori: una maggiore stabilità del lavoro, un cambiamento nel tipo di lavoro e la crescente importanza della salute mentale.

"La qualità dei lavori è aumentata in Spagna e i lavoratori non si accontentano più di standard minimi solo perché temono di perdere il posto" Amparo Ballester Docente di diritto del lavoro all'Università di Valencia

L'esperto ha sottolineato che l'ultima riforma del lavoro approvata nel 2021 dal governo socialista - che mirava a ridurre gli alti tassi di lavoro temporaneo - ha raggiunto il suo obiettivo.

A poco più di un anno dalla sua approvazione, è riuscita a ridurre i contratti a tempo determinato al minimo storico del 15 per cento, aumentando al contempo il numero di quelli a tempo indeterminato.

"La qualità dei lavori è aumentata in Spagna e questo significa che i lavoratori non si accontentano di standard minimi solo perché temono di perdere il posto", ha spiegato.

Anche il fatto che i lavori siano più creativi e meno meccanici di un tempo mette a dura prova il lavoratore. "Questo significa più stanchezza intellettuale e mentale piuttosto che fisica", ha aggiunto.

"La qualità della vita non ha prezzo"

Quella di Infojobs è stata la prima indagine condotta dal sito per cercare specificatamente il motivo dell'abbandono del lavoro, e ha mostrato l'importanza del benessere emotivo per i lavoratori piuttosto che quella di uno stipendio alto.

Tuttavia, non tutte le fasce d'età vedono le cose allo stesso modo. Secondo i risultati, i problemi di salute mentale sono più alti tra i lavoratori anziani.

È questa la principale motivazione dietro a un cambio di lavoro per i 45-54enni e la seconda tra i 25 e i 34 anni.

Gallego appartiene a quest'ultima fascia d'età ed è arrivata ad apprezzare la sua stabilità emotiva.

Al momento è disoccupata e in cerca di lavoro, ma ora è consapevole delle condizioni lavorative che cerca e seleziona le offerte molto di più rispetto a quando ha iniziato a lavorare 10 anni fa.

"Ho imparato che la qualità della vita non ha prezzo. Spesso ci dimentichiamo di vivere e lavoriamo solo, quando dovrebbe essere il contrario", ha detto.

LEGGI ANCHE: