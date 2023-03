Patate e sale per costruire case su Luna e Marte

Prima erano i funghi. Adesso sono le patate ad aprire la strada alle case del futuro. Gli scienziati dell'Università di Manchester hanno creato un nuovo materiale da costruzione chiamato "StarCrete" che, con l'aiuto della fecola di patate, e un pizzico di sale, potrebbe contribuire alla costruzione di abitazioni extraterrestri.

Le lo studio di architettura americano Red House ha annunciato a febbraio che stava lavorando con la NASA e il Massachusetts Institute of Technology (MIT) per costruire case fatte di funghi e alghe disidratate nello spazio.

Garantire la presenza umana sulla superficie di Luna e Marte richiede la risoluzione di diversi enigmi, tra cui capire come costruire habitat robusti e sostenibili che forniscano uno strato di schermatura contro le radiazioni, oltre a trovare materiali ad alta resistenza da risorse in situ.

Idealmente, la produzione di tali materiali dovrebbe essere ottenuta anche attraverso processi relativamente semplici e a bassa energia.

Il team dell'Università di Manchester ritiene che una possibile soluzione al problema potrebbe essere l'amido di patate. Nei loro esperimenti, gli scienziati hanno utilizzato l'amido comune con un pizzico di sale - cloruro di magnesio, ottenibile dalla superficie marziana o persino dalle lacrime degli astronauti - per produrre "un "materiale biocomposito ad alta resistenza" denominato "StarCrete".

In un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Open Engineering, hanno dichiarato che i risultati degli esperimenti hanno fornito un materiale due volte più resistente del cemento ordinario e "perfettamente adatto" per lavori di costruzione in ambienti extraterrestri.

Perché la fecola di patate è così speciale?

"Fondamentalmente l'amido di patate forma una colla migliore rispetto agli altri amidi", ha detto a Euronews Next Aled Roberts, ricercatore capo.

“La cosa grandiosa dell'utilizzo della fecola di patate è che sappiamo che produrremo comunque una qualche forma di amido per nutrire gli astronauti; quindi possiamo semplicemente produrne di più e usarlo invece per la costruzione ", ha affermato Roberts.

E se gli scienziati non riescono a capire come coltivare patate o altri alimenti in modo affidabile in ambienti extraterrestri, “possiamo semplicemente prendere un sacco di fecola di patate e usarla come legante. E il vantaggio è che in caso di emergenza gli astronauti possono mangiarla".

Il team ritiene che un sacco (25 kg) di patate disidratate contenga abbastanza amido per produrre quasi mezza tonnellata di "StarCrete".

La fecola di patate è davvero un'idea percorribile per la costruzione di habitat extraterrestri?

"Penso che ci siano buone possibilità, ma c'è ancora molta strada da fare prima di iniziare effettivamente a costruire habitat sulla Luna e su Marte. Nel frattempo magari qualcuno avrà un'idea migliore", ha detto Roberts

La start-up di Roberts, DeakinBio, continuerà a cercare altri leganti a base vegetale per costruire case su Marte e sulla Luna, oltre a esplorare "alcune altre idee pazze solo per vedere cosa ne viene fuori".

Ma per ora stanno anche studiando come applicare la loro tecnologia sulla Terra per creare alternative pulite e sostenibili al cemento e alle piastrelle di ceramica.