La ricerca di capitale è una delle imprese più difficili per un'azienda. Ma anche trovare nuove opportunità d'investimento può rivelarsi complicato e richiedere tempo per un potenziale investitore. Un nuovo hub online, Horizon Results Platform, punta a fare da ponte fra le due realtà promuovendo la ricerca e l'innovazione finanziate dall'Ue. Ne abbiamo parlato con Cyril Demaria, un gestore di fondi di venture capital.

Che cos'è esattamente Horizon Results Platform?

"Per un investitore Horizon Results Platform rappresenta fondamentalmente un prezioso punto di incontro per accedere a interessanti opportunità di investimento. La piattaforma mi offre un universo di investimenti molto più ampio, senza il rischio però di ritrovarim inondato da progetti. L'obiettivo è mettere in contatto investitori e imprenditori. È progettato per me, perché ho la possibilità di filtrare le opportunità, valutare abbastanza rapidamente quale opportunità dovrei esplorare e utilizzare il tempo e la fatica che ho risparmiato per analizzare in dettaglio le opportunità selezionate".

Quali servizi di supporto fornisce agli utenti?

"Per gli investitori come me, il servizio è integrato nelle funzionalità fornite dalla piattaforma. La proposta di valore è che posso risparmiare tempo, fatica e avere accesso a opportunità cui altrimenti non avrei avuto accesso".

La piattaforma come l'aiuta in quanto investitore privato?

"Come investitore, sono limitato dalle risorse. Il tempo è un problema costante. Hrp mi consente di esplorare le opportunità alle mie condizioni e nel mio tempo. Questo è molto utile. Non mi faccio inondare di richieste: la piattaforma è qui per lasciarmi formare prima la mia opinione. Se sono interessato posso contattarti. In caso contrario, non corro il rischio di far arrabbiare nessuno".

Hrp quanto aiuta nell'identificare potenziali investimenti?

"L'investimento in capitale di rischio è impegnativo nel senso che ho bisogno di identificare opportunità di investimento che potrebbero non essere dietro l'angolo; collaborare con altri investitori e spendere risorse preziose in opportunità in cui alla fine potrei decidere di non investire. Hrp è un significativo passo avanti. Sebbene io non abbia uffici in tutti i centri di innovazione in Europa, posso trovare progetti di alta qualità grazie a Hrp. I progetti sono selezionati e qualificati, quindi posso tranquillamente trascorrere un po' di tempo sulla piattaforma. Nella migliore delle ipotesi, potrei trovare il mio prossimo investimento. Nel peggiore, avrò sviluppato ulteriori conoscenze su settori, paesi e pool di innovazione".

Quali sono secondo lei le principali opportunità/vantaggi che la piattaforma ha da offrire per i progetti di ricerca dell'Ue?

"Hrp va al di là della fase iniziale di un concorso di bellezza. Ci sono risorse, impegno e un approccio ponderato all'imprenditorialità. Questo fa la differenza. Ancora oggi è difficile avere un approccio transfrontaliero e paneuropeo come innovatore. Hrp colma una lacuna nel mercato in questo senso. Non fa il lavoro dell'innovatore o dell'investitore ma stabilisce un ponte tra i loro rispettivi mondi. Questo è un risultato significativo, che avvantaggia entrambe le parti".