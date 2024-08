Di Valentina Venturi

La Romania è stata colpita dalla siccità e gli agricoltori sono preoccupati per il presente e per il prossimo futuro. La secchezza del suolo diminuisce la capacità di piantare le colture per la nuova stagione

Gli agricoltori romeni stanno lottando per proteggere la loro terra. Anche quest'anno la siccità sta mettendo in difficoltà il Paese, creando preoccupazione per la qualità del suolo sia a breve termine che per le coltivazioni dei prossimi anni. La siccità sta infatti trasformando il terreno: quando è irrorato in modo costante si comporta come una spugna, assorbe e rilascia l'acqua in modo proporzionale alle dimensioni e alla profondità. Quando invece l'acqua manca del tutto e per troppo tempo il terreno diventa secco, brullo e si riduce la capacità di percolazione, ossia la capacità di farsi attraversare dai liquidi.

La siccità riguarda Olt, nel sud-ovest della Romania

Tutto questo sta accadendo a Olt, nel sud-ovest della Romania, dove gli agricoltori dicono che, date le condizioni del terreno, non possono nemmeno prepararlo per le colture autunnali. Questa aridità mette in difficoltà l'intero comparto, con l'eventualità di dover affrontare perdite finanziarie significative a causa dei danni derivanti dalla siccità.

Richiesta di aiuto al Ministro delle politiche agricole Petre Daea

Gli agricoltori hanno chiesto un significativo sostegno finanziario al Ministro delle politiche agricole Petre Daea, per poter continuare a curare la terra. Alcuni sostengono che tale supporto potrebbe arrivare sotto forma di prestito piuttosto che di aiuti a fondo perduto. ll ministro ha promesso loro un aiuto di 200 euro per ettaro, ma non sarà possibile prima di ottobre.

Difficile preparare le colture autunnali

A Olt, i terreni agricoli si sono trasformati in zolle rocciose. I lavoratori della zona precisano come non ci sia una goccia d'acqua nel terreno per prepararlo alle colture autunnali, il che rende l'anno “insolito”. Il terreno è troppo secco per assorbire i fertilizzanti e le radici secche delle colture primaverili sono visibili.

Le dichiarazioni degli agricoltori sono supportate dai risultati degli ingegneri dell'Ufficio di Studi Pedologici e Agrochimici di Olt, che affermano di non aver trovato acqua nel terreno nemmeno a un metro di profondità, quando normalmente, l'acqua dovrebbe essere trovata solo pochi centimetri sotto la superficie.

Una situazione precaria anche nel 2023

Senza soldi e con migliaia di ettari che non possono coltivare, gli agricoltori della Romania sud-occidentale sperano di ricevere aiuto prima che la siccità danneggi ulteriormente i loro mezzi di sussistenza. Una situazione già precaria, se si considera che lo scorso anno tra i 27 Paesi Ue il più colpito è stato proprio la Romania, con 149 mila ettari andati in fumo dall'inizio del 2023 a causa di 735 grandi incendi.