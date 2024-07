Un nuovo studio ha scoperto che i suggerimenti di ricerca di TikTok contenevano un linguaggio tossico nei confronti delle donne, delle minoranze e di alcuni politici in Finlandia

La mancanza di moderazione di TikTok ha portato alla comparsa di un linguaggio oggettivante e sessista nei suggerimenti di ricerca sui politici di sesso femminile e ha spinto quasi esclusivamente informazioni negative su alcuni politici, sia uomini che donne. Questi sono i risultati della società finlandese di metodologie CheckFirst e del servizio di fact-checking Faktabaari, nell'ambito del progetto CrossOver.

Per esempio i suggerimenti sull'ex prima ministra Sanna Marin includevano "Sanna Marin masturbation video".

I suggerimenti per Eva Biaudet, deputata del Partito popolare finlandese, di destra, includevano "Eva e Kristian fanno sesso nella sauna".

I suggerimenti di ricerca sono in parte influenzati dalle ricerche effettuate da altri utenti, il che significa che possono inavvertitamente perpetuare stereotipi e false affermazioni.

Il rapporto conferma che alcuni dei suggerimenti individuati non erano casuali ma legati alle ricerche effettuate e ai video prodotti da altri utenti. Molti di essi erano negativi o problematici.

I suggerimenti di ricerca erano spesso accusatori o critici nei confronti dei politici, come "voltagabbana" per Mauri Peltokangas, deputato del Partito dei finlandesi, di estrema destra, e "rapitore di bambini" per Pekka Haavisto, deputato della Lega verde, di centro-sinistra.

Tutto ciò ha potenzialmente creato un pregiudizio nel modo in cui sono percepiti dal pubblico e questo è particolarmente pericoloso in vista di un'elezione, come nel caso dei contenuti in finlandese nel periodo precedente le elezioni europee.

Più in generale, secondo il rapporto, i risultati di ricerca di TikTok contenevano un linguaggio dannoso nei confronti di gruppi emarginati, tra cui donne, ebrei e comunità Lgbtq+. I suggerimenti per "donne" includevano "in cucina" e "chiudono la bocca", mentre altre frasi proposte per l'autocompilazione erano "i rom rubano" e "i rifugiati fuori".

Ci sono stati anche suggerimenti di ricerca controversi legati al Covid-19. Due esempi sono "danni da vaccino" e "paura per il vaccino", che in genere portano a video di esperti che sfatano le paure legate ai vaccini, ma i contenuti che discutono dei presunti pericoli dei vaccini passano comunque attraverso la rete.

Secondo il rapporto questi suggerimenti alimentano l'hate speech e TikTok non sta facendo abbastanza per contrastare il bigottismo sulla sua piattaforma. La presenza di questi video suggerisce che le misure di TikTok contro la disinformazione devono essere ulteriormente esaminate e che la piattaforma dovrebbe moderare i suoi suggerimenti di ricerca.

Poiché sempre più persone fruiscono le notizie dai social media, è fondamentale che le aziende adottino misure per combattere i discorsi dannosi e fuorvianti.

"Le raccomandazioni si basano in parte sugli hashtag, e anche quelli usati raramente finiscono per essere suggeriti nella ricerca", ha dichiarato Guillaume Kuster, cofondatore di CheckFirst, in una nota scritta. "Questo significa che i risultati della ricerca possono essere facilmente influenzati dall'automatizzazione dei video con hashtag specifici".

"TikTok dovrebbe anche esplorare altri modi per indirizzare gli utenti verso informazioni elettorali accurate, poiché etichettare i video come contenuti elettorali è chiaramente insufficiente, TikTok potrebbe offrire agli utenti informazioni sulle elezioni e promemoria per votare, in modo simile ad altre piattaforme [sic]", ha aggiunto.

Un portavoce di TikTok ha dichiarato a The Cube: "Dedichiamo risorse significative alla protezione dell'integrità della nostra piattaforma durante le elezioni, tra cui la connessione della nostra comunità a informazioni affidabili presso i nostri centri elettorali e la rimozione di ricerche dannose e altre violazioni delle nostre politiche".

"Investiamo continuamente nel miglioramento e nel rafforzamento dei nostri processi, anche nelle lingue locali", ha aggiunto il portavoce.