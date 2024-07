Di Euronews

Per celebrare il ritorno delle sue ali iconiche, il Moulin Rouge ha organizzato uno spettacolo di luci e suoni, arricchito da una performance di cancan con una ventina di ballerine in Place Blanche

Le ali erano cadute lo scorso aprile, ma il Moulin Rouge le ha finalmente ritrovate. Il 5 luglio 2024, il il celebre cabaret parigino ha festeggiato il ritorno delle sue iconiche pale con uno spettacolo di luci e suoni e una performance gratuita di cancan.

Moulin Rouge, emblema della vita notturna parigina

Il Moulin Rouge, simbolo della capitale francese e della sua vivace vita notturna, è tornato alla ribalta della cronaca lo scorso aprile quando le sue leggendarie pale sono crollate a causa del deterioramento. Lunedì mattina il cabaret di Pigalle ha finalmente riavuto delle ali provvisorie. Le nuove pale, realizzate in acciaio e alluminio, pesano 110 chili ciascuna e mantengono l’estetica originale.

Installazione meticolosa e spettacolo

L’installazione delle nuove ali è stata effettuata dietro un telone, a sua volta rimosso insieme alle impalcature il 1 luglio. Per celebrare il ritorno delle sue ali iconiche, il cabaret ha organizzato uno spettacolo di luci e suoni, arricchito da una performance di French Cancan con una ventina di ballerine in Place Blanche. Questo evento segna anche il ritorno delle luci del cabaret prima dei Giochi Olimpici. Le pale temporanee non si muoveranno, ma la loro installazione consentirà di mantenere l'estetica originaria in vista delle versioni definitive.

Una storia di fascino e resilienza

Il Moulin Rouge, situato nel quartiere Pigalle di Parigi, ha aperto le sue porte nel 1889 grazie a Joseph Oller e Charles Zidler. Situato ai piedi della collina di Montmartre, il cabaret si è subito distinto per l’atmosfera festosa e l’arredamento stravagante. Il famoso mulino a vento rosso sulla facciata è diventato rapidamente un simbolo della vita notturna parigina. Originariamente progettato per attirare una clientela borghese in cerca di divertimento, il Moulin Rouge proponeva spettacoli originali con ballerini, musicisti e acrobati. È qui che il cancan francese è diventato popolare grazie a artisti come La Goulue e Jane Avril.

L'evoluzione del Moulin Rouge

Nel corso dei decenni, il Moulin Rouge si è adattato ai cambiamenti culturali mantenendo il suo spirito di festa e libertà. Negli anni Venti, divenne un luogo di incontro per artisti e intellettuali dell’epoca come Picasso e Cocteau. Dopo un incendio nel 1915, è risorto per continuare a brillare sulla scena parigina. Oggi, il cabaret rimane una meta imperdibile per i visitatori di tutto il mondo, offrendo spettacoli spettacolari come la famosa "Féerie". Il Moulin Rouge incarna l’essenza della festa parigina, fondendo tradizione e modernità in un turbinio di piume, lustrini e musica.

Verso un anniversario storico

Il cabaret, fondato nel 1889, festeggerà il suo 135° anniversario il 6 ottobre con le sue nuove ali. Bisognerà attendere ancora qualche mese perché il mulino possa avere le sue ali definitive, quelle che potranno ruotare, a differenza delle pale temporanee