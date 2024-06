Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Euronews ha parlato con il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, durante la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina a Berlino: la testimonianza dei giorni sotto le bombe russe a maggio e le speranze della città per il futuro

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha dichiarato a Euronews che la situazione nella seconda città dell'Ucraina rimane critica.

"Purtroppo la situazione è complicata, purtroppo abbiamo attacchi ogni giorno. Ogni giorno sentiamo esplosioni, ci sono morti e feriti e la distruzione è enorme. Il nemico bombarda Kharkiv tutti i giorni", ha spiegato il sindaco durante la conferenza sul futuro dell'Ucraina la scorsa settimana a Berlino.

L'esercito ucraino sta gradualmente allontanando le truppe russe dall'oblast' di Kharkiv, ha dichiarato il 17 giugno il presidente Volodymyr Zelensky.

La cosa migliore di Kharkiv sono i suoi cittadini Ihor Terekhov Sindaco di Kharkiv

Sindaco, bisogna sostenere la salute mentale degli ucraini di Kharkiv

Terekhov è nato a Kharkiv e, ora che è sindaco della città, chiede di "lavorare insieme per proteggerla e ricostruirla per riportare la vita alla normalità, come era prima della guerra" ha detto ai microfoni di Euronews.

Nell'offensiva di maggio sulla città, che è molto vicina al confine con la Federazione Russa, sono stati usati missili, bombe e droni che hanno colpito infrastrutture energetiche e aree civili. I raid aerei, durati in media 16 ore al giorno, hanno avuto un effetto profondo sulla salute mentale dei residenti per Terekhov.

"Diamo passaggi gratuiti alle persone e accompagniamo i bambini a scuola. Stiamo facendo tutto il possibile per migliorare il loro stato emotivo, in modo che non si sentano isolati" ha assicurato il sindaco.

I bambini di Kharkiv sono peraltro senza scuola dall'invasione del febbraio 2022. In risposta, la città ha costruito la prima scuola sotterranea, permettendo a circa 900 alunni di studiare in sicurezza e senza interruzioni.

"Non voglio però che i nostri figli studino sottoterra. Non voglio che Kharkiv diventi clandestina. Ma al momento non abbiamo altra scelta", ha detto Terekhov.

Sindaco di Kharkiv: in Ucraina è in corso una nuova mobilitazione militare

Dopo oltre 800 giorni di guerra, l'Ucraina ha bisogno più che mai di armi e di soldati, tanto da avere abbassato ad aprile l'eta di leva per gli uomini da 27 a 25 anni.

Questa misura dovrebbe aggiungere circa 50mila truppe, ma è una frazione delle 500mila truppe aggiuntive che servirebbero.

Secondo Terekhov, la mobilitazione è in corso. "Ricordo i primi giorni di guerra, quando c'era la fila ai centri di reclutamento militare, quando c'era la fila per ricevere le armi. Oggi la gente si è mobilitata e i centri di reclutamento militare se ne stanno occupando", ha spiegato.

Come il presidente ucraino, il sindaco di Kharkiv ha chiesto sistemi di difesa aerea, come per esempio i Patriot americani. "Dobbiamo chiudere i cieli sopra la città", è necessario, ha concluso Terekhov.