Di Angela Skujins Agenzie: AP

Un rapporto presentato dall'intelligence tedesca a Berlino parla di minacce alla sicurezza della Germania dall'estrema destra nazionale, dalla Russia, dalla Cina e dall'Iran

La democrazia tedesca è forte ma la sua sicurezza rimane in pericolo, ha dichiarato la ministra degli Interni Nancy Faeser proprio nei giorni in cui la Germania ospita un evento ad alto rischio come gli Europei di calcio.

La ministra ha presentato martedì a Berlino alla stampa il rapporto sulla sicurezza per il 2023, sottolineando che la Russia in Ucraina continua a "mettere in discussione l'ordine di pace europeo" mentre la guerra a Gaza sta "purtroppo avendo un impatto" sulla Germania.

"Abbiamo rafforzato in modo massiccio tutte le misure di protezione per difenderci dalle minacce poste dall'estremismo e dal terrorismo e dalle minacce ibride", ha dichiarato Faeser.

Faeser: Germania minacciata dalle guerre e da "Russia, Cina e Iran"

La Russia, la Cina e l'Iran hanno utilizzato i loro servizi di intelligence e spionaggio per spiare la Germania, ha dichiarato la ministra tedesca degli Interni, dopo i recenti arresti di persone che pianificavano operazioni di sabotaggio nel Paese.

"Le nostre autorità di sicurezza hanno agito con grande coerenza e hanno impedito possibili attacchi esplosivi in Germania. Continueremo a fare tutto il possibile per sventare tali piani", ha proseguito Faeser.

Non ci sono molte "notizie positive" riguardo alla sicurezza della Germania nel 2023, anzi la situazione è peggiorata rispetto all'anno precedente, ha aggiunto il capo dell'intelligence tedesca, Thomas Haldenwang.

Secondo il rapporto presentato martedì, i crimini di matrice politica sono aumentati di quasi il 4 per cento con quelli attribuiti a gruppi estremisti come il Reichsbürger addirittura del 34 per cento.

In particolare il numero di reati legati all'estrema destra nazionalista ha visto un incremento del 22 per cento, tra cui quelli violenti del 13 per cento e il resto con finalità di propaganda illegale. Quanto al numero di attivisti ultranazionalisti e potenzialmente pericolosi l'intelligence considera tali 14500 persone residenti in Germania.

Ciò è dimostrato da "attacchi brutali ben pianificati contro gli oppositori politici, considerevoli violenze contro la polizia e gravi attacchi incendiari contro aziende e infrastrutture critiche", ha dichiarato Haldenwang.

A man charged with membership of a terrorist organisation and the preparation of a so-called high treasonous enterprise in Munich, Germany, Tuesday June 18, 2024. AP

Germania, si celebra il processo ai Cittadini del Reich

Il rapporto sulla sicurezza 2023 è stato consegnato lo stesso giorno in cui a Monaco di Baviera otto dei26 imputati di voler rovesciare lo Stato nel 2022 hanno affrontato il loro primo giorno di processo.

Secondo i pubblici ministeri, il gruppo dei Reichsbürger progettava di irrompere nell'edificio del Parlamento di Berlino e arrestare i legislatori. L'intenzione sarebbe stata quella di negoziare un ordine post-golpe principalmente con la Russia, in quanto uno dei vincitori alleati della Seconda Guerra Mondiale.

Il gruppo si è riunito intorno a un uomo d'affari tedesco, un ex aristocratico sostenitore della monarchia. L'udienza è la prima di 55 programmate fino all'inizio del prossimo anno.