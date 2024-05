Alvise Perez, il "Bukele" spagnolo che vuole cavalcare il malcontento nelle elezioni europee

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in spagnolo

Crescente malcontento e sfiducia nei confronti del sistema e del comportamento dei politici, su questi sentimenti i nuovi outsider politici cercano di conquistare gli elettori sfiduciati e di mobilitare quel 50per cento circa di elettori che potrebbero astenersi dal voto

PUBBLICITÀ

Alvise Pérez, agitatore politico e personaggio dei social media in Spagna, è riuscito a raccogliere le 15.000 firme necessarie per candidarsi alle elezioni europee in sole due settimane, mobilitando le centinaia di migliaia di follower sui suoi canali e social Telegram e Instagram.

Per anni, Luis "Alvise" Pérez Fernández ha costruito una comunità virtuale attorno ai suoi controversi video in cui denuncia la presunta corruzione dei politici e il deterioramento istituzionale e morale di cui, secondo lui, soffrono la Spagna e l'Europa.

Agitatore di proteste come quella alla sede del partito socialista di Pedro Sánchez durante l'approvazione della legge di amnistia per Carles Puigdemont o le mobilitazioni agrarie, con il suo discorso franco e diretto si è guadagnato il soprannome di "flagello dei politici" tra i suoi seguaci.

Molte delle sue idee sono in sintonia con quelle dell'estrema destra spagnola ed europea, ma Alvise sostiene di essere contro tutti i partiti politici a prescindere dall'ideologia. Dice di combattere contro la corruzione senza interessarsi al colore politico".

Anche il nome del partito di Alvise, "Se acabó la fiesta" (La festa è finita), ha attirato seguaci riuscendo a far breccia nei sondaggi, preferenze che gli garantiranno almeno un membro all'Europarlamento di Strasburgo.

"Ho deciso di fondare un partito politico perché l'alternativa era isolarmi in montagna.

La società marcia delle grandi città europee non ti incoraggia a fare altro", ha dichiarato Alvise Pérez a Euronews.

Il candidato si ispira ad altri outsider politici, come Javier Milei in Argentina e Nayib Bukele in El Salvador, personaggi politici che hanno ottenuto successo nei rispettivi paesi promettendo di demolire il sistema dall'esterno.

"La corruzione ha molte gambe: politiche, mediatiche e giudiziarie. C'è una guerra aperta contro tutto ciò che ha reso questo sistema ostile agli spagnoli e favorevole ad un'élite corrotta".

Una campagna digitale e di guerriglia

El candidato Alvise Pérez ha pedido a sus seguidores que hagan campaña por él Cortesía de Alvise Pérez

Alvise ha creato una lista per le elezioni europee con i membri della sua comunità virtuale, ha promesso di mettere in palio ogni mese il suo stipendio da europarlamentare tra i suoi sostenitori e ha indetto un referendum sull'uscita della Spagna dall'UE se non dovesse rinegoziare i suoi rapporti con Bruxelles.

La popolarità di Pérez si è costituita soprattutto nella sfera digitale. Con più di due milioni di iscritti e fino a cinque milioni di visualizzazioni giornaliere sui suoi social , Alvise basa la sua campagna elettorale sulla fedeltà della sua comunità.

"Le persone si sono finanziate in piccoli gruppi, si sono organizzate da sole" ha spiegato il candidato, sottolineando la partecipazione attiva dei suoi sostenitori alla campagna.

Invece di spendere soldi per i tradizionali eventi di massa, Pérez ha optato per una campagna più austera e diretta. Ha chiesto ai suoi sostenitori di stampare e distribuire i propri manifesti e ha dato priorità all'uso dei social media per raggiungere gli elettori.

La sfida dell'astensionismo

Pérez cerca di catturare i milioni di spagnoli che si sentono allontanati dal sistema politico e che, per la maggior parte, non votano. "Penso che ci siano milioni di spagnoli che sono stanchi e che vogliono dare fiducia a una persona che ha passato cinque anni a scavare nel marcio", ha detto.

In un Paese in cui quasi il 50% dell'elettorato si astiene alle elezioni europee, Pérez vede l'opportunità di mobilitare quegli elettori disincantati, ma mobilitare coloro che decidono di rimanere a casa non è un compito facile.

Secondo Jaime Coulbois, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università Autonoma di Madrid (UAM), "le elezioni europee sono quelle che in gergo politico chiamiamo elezioni di secondo ordine. In altre parole, sono elezioni in cui ci si preoccupa meno per il risultato, meno interesse e, quindi, un'affluenza sempre più bassa".

En las elecciones de 'segundo orden' la gente se atreve a votar por opciones un poco más fantasiosas Jaime Coulbois Investigador de Ciencia Política de la UAM

Tuttavia, proprio per questo motivo, il voto utile è meno presente consentendo agli elettori di sostenere opzioni meno convenzionali. "Le elezioni di secondo ordine infatti presentano meno voto utile, proprio perché sono percepite come meno importanti, le persone osano votare per opzioni un po' più fantasiose", ha aggiunto Coulbois.

Ma per il politologo dell'UAM, "sebbene si possa pensare che questo sia un momento in cui gli elettori che non si sentono rappresentati dai partiti tradizionali vadano a votare, in pratica queste persone continuano a rimanere a casa".

PUBBLICITÀ

Per quanto riguarda le candidature anti-establishment ", ha aggiunto Coulbois, "che semplicemente protestano contro tutto e pretendono di presentare una candidatura che sia contro tutto...hanno****avuto molto successo durante la crisi del 2008 e la Grande Recessione che ne è seguita. Abbiamo visto molti cittadini votare contro l'establishment. Tuttavia, ma direi, in particolare in Spagna, che quel momento è passato".

Lusi María pardo junto a miembrso de su candidatura Iustitia Europa Cortesía de Luis María Pardo

Iustitia Europa, la candidatura del certificato anti-COVID

Parallelamente, anche il partito Iustitia Europa cerca di catturare il voto di coloro che sono insoddisfatti del sistema.

Il suo candidato, Luis María Pardo, noto per il suo attivismo contro le restrizioni durante la crisi del COVID-19, ha criticato le restrizioni e la "coercizione" della vaccinazione con il certificato COVID.

"Il certificato COVID è stato utilizzato per costringere le persone a vaccinarsi. Era uno strumento che veniva utilizzato per scopi perversi", ha dichiarato a Euronews Pardo, che ritiene che i cittadini siano spesso limitati nei loro diritti dalle azioni dei politici e dalle imposizioni dell'Unione Europea.

"Se i politici cambiano le regole del gioco e la magistratura applica le regole dei politici, dove devono andare i cittadini? Alle istituzioni per cambiare le regole del gioco in modo che i diritti umani delle persone non siano mai più violati", ha dichiarato il candidato di Iustitia Europa.

PUBBLICITÀ

Iustitia Europa sottolinea la necessità che i cittadini comprendano l'importanza delle elezioni europee, in cui si decidono norme che riguardano molti aspetti della vita quotidiana. "Crediamo che ci sia un'importante massa critica che negli anni non ha avuto alcun tipo di rappresentanza", ha concluso.