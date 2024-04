Mercoledì e giovedì i 27 leader europei si riuniscono a Bruxelles per un vertice speciale dedicato alla competitività economica del mercato unico, ma la politica estera occuperà almeno la prima giornata

I leader dell'Unione europea si riuniscono a Bruxelles per un vertice speciale di due giorni incentrato sulla competitività economica del blocco. Ma l'agenda è destinata a essere oscurata dalla crisi in corso in Medio Oriente, che l'Occidente teme possa presto andare fuori controllo e trasformarsi in un più ampio conflitto regionale.

Le preoccupazioni sono state alimentate dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas e si sono intensificate drammaticamente dopo che un attacco aereo israeliano ha colpito il consolato iraniano a Damasco, uccidendo sette membri delle Guardie rivoluzionarie islamiche. Per rappresaglia, Teheran ha lanciato il suo primo attacco in assoluto sul suolo israeliano con 300 droni, missili balistici e da crociera, la maggior parte dei quali è stata intercettata da Israele.

Il fuoco di sbarramento ha aperto un nuovo capitolo nella lunga guerra ombra tra le due nazioni, con l'Unione Europea e gli Stati Uniti che hanno giurato di inasprire le sanzioni contro l'Iran, ma hanno chiesto a Israele di evitare un nuovo attacco che alimenterebbe ulteriormente la tensione.

Questo clima di incertezza e tensione impregnerà l'incontro di Bruxelles, inizialmente concepito come un tuffo a capofitto nell'economia del blocco, ma poi modificato per consentire una discussione sulla politica estera.

Il primo giorno di riunione, che inizierà mercoledì sera dopo un ricevimento con il re del Belgio, toccherà la situazione in corso in Israele, Iran, Striscia di Gaza e Libano, nonché la guerra in Ucraina e le relazioni con la Turchia.

"Il Consiglio europeo invita l'Iran e i suoi procuratori a cessare tutti gli attacchi ed esorta tutte le parti a esercitare la massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa aumentare le tensioni nella regione", si legge in una bozza delle conclusioni visionata da Euronews.

Focus sul Libano

Il Libano è una particolare fonte di preoccupazione, data la fragilità del suo governo, i problemi finanziari e le divisioni settarie, che hanno reso il Paese un terreno fertile per l'influenza iraniana. Hezbollah, un movimento islamista sostenuto da Teheran e dotato di un potente apparato paramilitare, ha partecipato all'attacco contro Israele lanciando razzi oltre il confine.

I diplomatici temono che il Libano, che ospita 1,5 milioni di rifugiati siriani, possa esseretrascinato nel conflitto e innescare un esodo migratorio verso le coste europee, già visibile nella vicina Cipro. Lo Stato insulare ha registrato più di duemila arrivi nei primi tre mesi di quest'anno, un aumento enorme rispetto ai 78 registrati nello stesso periodo del 2023.

La bozza di conclusioni sottolinea l'impegno dell'Unione europea per la stabilità del Libano e la "determinazione a sostenere le persone più vulnerabili" nel Paese, ma non fa alcun riferimento esplicito alla pressione migratoria esercitata su Cipro. Il linguaggio, tuttavia, potrebbe essere modificato durante le discussioni di mercoledì sera.

Inoltre, si prevede che i leader faranno eco alla recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e chiederanno un "cessate il fuoco immediato" a Gaza, dove più di 33mila persone sono state uccise dall'inizio dell'offensiva israeliana. Il Consiglio europeo chiederà il "rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi" detenuti da Hamas e la fornitura "completa, rapida, sicura e senza ostacoli" di aiuti umanitari ai palestinesi.

Attenzione alle relazioni Ue-Turchia

I colloqui di politica estera esamineranno anche lo stato attuale delle relazioni Ue-Turchia, che rimangono una priorità strategica per tutti i leader nonostante le tensioni causate dalle accuse di elusione delle sanzioni, di arretramento democratico e della decennale disputa con Cipro.

Parlando a condizione di anonimato, un alto diplomatico ha ammesso che la Turchia è una "questione vitale" per Cipro, ma ha avvertito che le relazioni con il blocco non dovrebbero essere viste solo attraverso questa lente: "C'è dell'altro", ha osservato il diplomatico.

Discorso virtuale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Mercoledì ci sarà un discorso virtuale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che di recente ha rimproverato all'Occidente di non aver protetto i cieli ucraini dagli attacchi russi nello stesso modo in cui ha aiutato Israele a respingere l'assalto iraniano.

Nelle prime settimane dell'invasione, Kiev ha implorato la Nato di imporre una "no-fly zone" sul Paese martoriato, ma la richiesta è stata ripetutamente ignorata, poiché gli alleati hanno sostenuto che l'intervento militare rischiava di far scattare l'articolo 5 della difesa collettiva e un confronto totale con la Russia.

"I cieli europei avrebbero potuto ricevere lo stesso livello di protezione già da tempo se l'Ucraina avesse ricevuto un analogo pieno sostegno dai suoi partner nell'intercettare droni e missili. Il terrore deve essere sconfitto completamente e ovunque, non più in alcuni luoghi e meno in altri", ha dichiarato Zelensky sui social media.

Con gli affari internazionali che assorbono tutte le energie mercoledì, la questione della competitività economica slitterà a giovedì. Il dibattito si baserà su una relazione redatta da Enrico Letta, ex presidente del Consiglio italiano, che introduce raccomandazioni per approfondire e rafforzare il mercato unico, con un occhio alla concorrenza degli Stati Uniti e della Cina.