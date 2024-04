Gabriele Barbati Di Jack Schickler

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Markus Pieper rinuncia all'incarico di inviato Ue per le piccole e medie imprese. Sospiro di sollievo per il Parlamento europeo, che ne aveva chiesto la rimozione, e per quanti temevano danni maggiori in vista delle elezioni. Dubbi però sulle nomine decise dalla Commissione von der Leyen