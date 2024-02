La Polonia ha proposto martedì una via d'uscita dall'articolo 7, la procedura speciale dell'Unione Europea per correggere le violazioni dello stato di diritto. Bruxelles ha salutato l'apertura come "molto impressionante" e "molto positiva"

Martedì la Polonia ha proposto una via d'uscita dall'articolo 7, la procedura speciale dell'Unione europea per correggere le violazioni dello stato di diritto. Durante una riunione dei ministri degli Affari europei a Bruxelles, il ministro della Giustizia polacco Adam Bodnar ha presentato un piano d'azione che consiste in nove proposte di legge volte a ripristinare l'indipendenza giudiziaria, dal più alto tribunale del Paese ai tribunali più ordinari.

L'iniziativa fa parte del reset diplomatico che il neo primo ministro Donald Tusk ha promosso da quando si è insediato a dicembre.

"Se la Polonia esce da questa procedura [l'articolo 7], significa che siamo più forti come Stato membro, che possiamo avere più influenza sull'andamento dell'integrazione europea e che avremo più potere anche nel sostenere le idee (e i progetti) che vorremmo realizzare a livello europeo", ha dichiarato Bodnar ai giornalisti martedì mattina.

Bodnar, che ha descritto l'incontro come avvenuto in una "buona atmosfera", spera che l'introduzione del piano d'azione e l'abolizione dell'articolo 7 possano avvenire prima della fine della presidenza belga del Consiglio dell'Ue, prevista alla fine di giugno. Idealmente l'impresa dovrebbe avvenire entro il 1° maggio, giorno del 20esimo anniversario dell'adesione della Polonia al blocco.

Le reazioni di Bruxelles al piano d'azione

"Come presidenza, accogliamo ovviamente con favore questa dinamica molto positiva e resteremo cauti per garantire che questi progetti di riforma siano votati e attuati con successo", ha dichiarato Hadja Lahbib, ministro belga degli Affari esteri, che ha parlato accanto a Bodnar.

"Quando c'è una volontà, c'è un modo", ha aggiunto. "Accogliamo con favore questa evoluzione".

I commissari europei Věra Jourová (Valori e Trasparenza) e Didier Reynders (Giustizia) erano in uno stato d'animo altrettanto celebrativo e hanno salutato la tabella di marcia definendola "realistica" e "impressionante", ma avvertendo che la valutazione finale dell'esecutivo dipenderà da come le leggi affronteranno l'"ampio elenco di violazioni" e le "questioni problematiche".

"Il piano d'azione è un passo in avanti nella direzione che potrebbe portare alla chiusura dell'articolo 7. Ma c'è ancora molto lavoro da fare", ha dichiarato Jourová, "La Commissione rimarrà costruttiva. Continueremo a dialogare intensamente".

La Polonia è sottoposta all'articolo 7 dal 2017 a causa delle sistematiche violazioni dei valori fondamentali e della continua erosione dell'indipendenza giudiziaria. La procedura obbliga il Paese a comparire in audizioni regolari davanti agli altri Stati membri e a rendere conto della progressione - o, in questo caso, della regressione - dello Stato di diritto.

Solo la Polonia e l'Ungheria sono state sottoposte all'articolo 7, che viene spesso definito "l'opzione nucleare" dei trattati Ue perché, nella sua ultima fase, può privare un Paese del diritto di voto, un passo radicale che finora non è mai stato compiuto.

Il veto incombente di Duda

Lo scontro che dura da anni tra Varsavia e Bruxelles deriva dai profondi cambiamenti introdotti durante gli otto anni di governo del partito Diritto e giustizia (Pis), che hanno riorganizzato i rapporti tra i tribunali, ampliato l'influenza politica sul sistema giudiziario, indebolito la separazione dei poteri e minato l'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Una riforma molto controversa, che autorizzava la camera disciplinare della Corte Suprema a punire i magistrati in base al contenuto dei loro verdetti, è stata al centro di una lunga disputa. La riforma ha comportato una multa di un milione di euro al giorno, finché non è stata annullata dalla Corte di giustizia europea nel giugno dello scorso anno.

Una volta salito al potere, il primo ministro Tusk si è mosso con decisione per annullare gli atti più dannosi del precedente gabinetto, presentando una legislazione per invertire la sua eredità e rimuovendo i fedelissimi del Pis dalle posizioni chiave. La rapidità dei cambiamenti ha sollevato delle perplessità e ha innescato uno stallo con il presidente Andrzej Duda, politicamente allineato con il Pis.

In base ai poteri riconosciuti al presidente della Repubblica in Polonia, Duda dovrà firmare le proposte di legge contenute nel piano d'azione dopo la loro approvazione in Parlamento, ma il presidente ha diritto di veto. Duda lo ha già esercitato in passato e ora potrebbe ostacolare l'ambizioso calendario previsto dal nuovo governo, avverte Piotr Buras, senior fellow dell'European council on foreign relations (Ecfr).

"La questione è se il presidente Andrzej Duda, che è chiaramente un sostenitore politico dell'attuale opposizione (Diritto e giustizia), sarà disposto a firmare tutte queste leggi", ha dichiarato Buras in un'intervista a Euronews.

Cosa succederà in caso di blocco del piano d'azione

"Potrebbe accadere che, anche se il governo guidato da Donald Tusk riuscisse a far passare (in Parlamento) questo pacchetto di riforme giudiziarie, nessuna entrerebbe in vigore a causa del veto del presidente". ha spiegato l'analista dell'Ecfr.

Se questo blocco dovesse verificarsi, ha aggiunto Buras, spetterà alla Commissione e agli Stati membri valutare se la determinazione ad applicare la tabella di marcia proposta sia una ragione di per sé abbastanza forte da far decadere l'articolo 7.

Se il piano d'azione della Polonia non sarà operativo entro la fine della presidenza belga, la discussione passerà al prossimo titolare, l'Ungheria, un altro potenziale ostacolo.

Oltre alla revoca dell'articolo 7, il governo di Tusk sta cercando di sbloccare 76,5 miliardi di euro di fondi di coesione e di ottenere pieno accesso al Recovery fund destinato alla Polonia, composto da 34,5 miliardi di euro di prestiti a basso interesse e 25,3 miliardi di euro di sovvenzioni. Sebbene le procedure siano separate, i fondi sono stati congelati principalmente a causa dell'erosione dell'indipendenza giudiziaria.