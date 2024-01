Polonia, grazia ai due parlamentari del PiS arrestati

Il presidente Duda ha annunciato martedì la grazia per i due ex deputati Kaminski e Wasik, un caso che ha spaccato la Polonia

Si è conclusa con una nuova grazia la vicenda legale dei due parlamentari Mariusz Kaminski e Maciej Wasik, che erano stati arrestati a inizio anno, aggravando la spaccatura in Polonia tra la maggioranza politica di Donald Tusk e l'opposizione guidata dal Partito Diritto e Giustizia (PiS).

La grazia è stata annunciata questo martedì dal presidente polacco, Andrzej Duda, che aveva già dato protezione ai due politici del PiS accogliendoli nel palazzo presidenziale di Varsavia dove erano stati arrestati l'11 gennaio scorso.

Un tribunale di Varsavia aveva condannato lo scorso anno Kaminski e Wasik, ex ministro e vice degli Interni nel precedente esecutivo, a due anni di reclusione per abuso di potere. I due ex deputati del PiS erano già stati condannati nel 2015 per lo stesso caso e graziati dal presidente Duda, ma la magistratura aveva annullato la decisione.

Dopo otto anni di governo ultraconservatore del PiS, la Polonia ha visto insediarsi a dicembre un nuovo governo che sta invertendo decisioni e riforme, t****ra cui quelle contestate dei media e della giustizia, approvate dai predecessori.

L'opposizione e lo stesso Duda, vicino al PiS, hanno accusato il governo Tusk di essere anti-democratico, ma quella che alcuni osservatori chiamano "restaurazione" polacca sembra godere di un ampio consenso tra la popolazione.

Concessa la grazia, il presidente polacco ha chiesto al ministero della Giustizia di provvedere quanto prima al rilascio di Kaminski e Wasik.