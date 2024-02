Di euronews

Bruxelles sta predisponendo un piano per sbloccare i fondi di coesione e quelli per la ripresa post-pandemica negati a causa delle leggi approvate dai governi di destra che hanno minato l'indipendenza dei magistrati. Von der Leyen ha definito lodevoli gli sforzi di Varsavia

La Commissione europea si sta preparando a sbloccare fino a 137 miliardi di euro di fondi di coesione e di recupero per la Polonia, a cui finora il Paese dell'Europa centrale non ha potuto accedere a causa delle leggi che limitavano lo Stato di diritto.

L'annuncio è stato fatto dalla Presidente Ursula von der Leyen durante un viaggio in Polonia venerdì, nel corso del quale ha parlato con il primo ministro Donald Tusk.

La svolta arriva pochi giorni dopo che i funzionari polacchi sono stati a Bruxelles per presentare un "piano d'azione" di nove disegni di legge volti a ripristinare l'indipendenza giudiziaria dal più alto tribunale del Paese alle corti inferiori.

Von der Leyen sullo Stato di diritto in Polonia

"Siamo impressionati dai vostri sforzi e da quelli del popolo polacco per ripristinare lo Stato di diritto come spina dorsale della vostra società. Una società in cui tutti rispettano le regole. Una società in cui i cittadini e le imprese possono fidarsi delle istituzioni e chiedere conto alle autorità", ha dichiarato von der Leyen dopo aver incontrato il premier.

"Sulla base delle riforme che avete avviato e dei numerosi passi immediati che avete compiuto in materia di indipendenza giudiziaria, ho una buona notizia: la prossima settimana il Collegio (dei Commissari) presenterà due decisioni sui fondi europei attualmente bloccati per la Polonia. Queste decisioni libereranno fino a 137 miliardi di euro per la Polonia".

I fondi europei alla Polonia bloccati sotto i governi di destra

Bruxelles ha negato al precedente governo polacco di destra di Diritto e Giustizia (PiS) l'accesso a 76,5 miliardi di euro di fondi di coesione stanziati per il periodo 2021-2027 per una serie di carenze nello stato di diritto, per lo più incentrate sul persistente declino dell'indipendenza giudiziaria e sulla crescente interferenza politica nei tribunali.

Le preoccupazioni hanno anche ostacolato la capacità della Polonia di utilizzare appieno il suo piano di ripresa e resilienza post-Covid-19, che combina 34,5 miliardi di euro in prestiti a basso tasso di interesse e 25,3 miliardi di euro in sovvenzioni. Finora sono stati erogati solo 5,1 miliardi di euro di "prefinanziamenti".

Una volta salito al potere a metà dicembre, Tusk ha promesso di ripristinare le relazioni tra Bruxelles e Varsavia, ristabilire la democrazia e sbloccare i fondi congelati, di cui il Paese ha urgente bisogno per finanziare progetti di sviluppo volti ad accelerare la transizione verde e digitale.

La Polonia si è mossa rapidamente per richiedere un primo pagamento di 6,3 miliardi di euro in sovvenzioni e prestiti dal piatto della ripresa e per presentare un'autovalutazione per i fondi di coesione. Ciò ha innescato il processo interno della Commissione per verificare il rispetto delle condizioni giudiziarie.

"Abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Questo è un giorno cruciale per noi perché abbiamo fatto molto. È stato fatto uno sforzo enorme. I cittadini polacchi hanno scelto la democrazia e lo stato di diritto il 15 ottobre e sono i veri eroi della storia polacca", ha detto Tusk, riferendosi alle ultime elezioni. "Si tratta di un sacco di soldi. E li useremo per affrontare le sfide importanti di cui ci stiamo occupando ora".