Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha annunciato che 18 Stati membri dell'Alleanza atlantica spenderanno per la difesa il 2% del Pil nel 2024

PUBBLICITÀ

L'annuncio è una risposta indiretta alle preoccupazioni di lunga data degli Stati Uniti, che vorrebbero un maggiore contributo da parte degli alleati europei.

Ma Stoltenberg ha risposto anche, senza citarlo, a Donald Trump, il probabile candidato repubblicano alle prossime elezioni negli Stati Uniti che aveva minacciato di non intervenire in soccorso dei Paesi europei che non raggiungono il target del 2% di spesa.

"Ogni allusione al mancato intervento di tutti i membri della Nato dopo l'attacco a uno di essi mina il principaio alla base dell'alleanza. Non dobbiamo lasciare spazio a errori di calcolo o a fraintendimenti a Mosca sulla nostra prontezza, sul nostro impegno e sulla nostra determinazione a proteggere tutti gli alleati".