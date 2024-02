Questa settimana la Commissione europea ha annunciato l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti entro il 2040 e ritirato una legge per dimezzare i pesticidi nell'Ue

Il target proposto è -90%, come ha spiegato Wopke Hoekstra, Commissario europeo per il Clima. I provvedimenti legislativi per raggiungere l'obiettivo saranno attuati però dalla prossima Commissione, che si formerà dopo le elezioni europee di giugno, ha spiegato il commissario.

La raccomandazione è in linea con i consigli dello European Scientific Advisory Board on Climate Change, l'organismo europeo preposto all'analisi del cambiamento climatico. Fissare un obiettivo chiaro di riduzione per il 2040 aiuterà industria, investitori, governi e cittadini europei a prendere le decisioni necessarie per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, sostiene l'esecutivo comunitario.

Nel suo approfondimento settimanale "Stato dell'Unione", Isabela Marques da Silva ne parla con Linda Kalcher, direttrice del think tank Strategic Perspectives, che si occupa di azione climatica.

Ma c'è spazio anche per la prima legge europea contro la violenza sulle donne, che non include il reato di stupro.