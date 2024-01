La Commissione europea punta a coinvolgere artisti e sportivi molto popolari in una campagna di sensibilizzazione in vista del voto di giugno. I primi nomi raccolti in esclusiva da Euronews

PUBBLICITÀ

Oltre ai Måneskin, ci sono la cantante spagnola Rosalía, quella belga Angèle e il rapper belgaPaul Van Haver, in arte** Stromae.**Tutti nomi molto noti ai giovani europei e che potrebbero convincerli a votare alle prossime elezioni secondo l'esecutivo comunitario, che dopo aver fatto pubblicamente il nome di Taylor Swift, sembra intenzionato ad allestire una squadra di personaggi pubblici molto influenti.

"Nessuno può mobilitare i giovani meglio dei giovani: è così che funziona" Margaritis Schinas Commissario allo Stile di vita europeo

Chiamata alle urne

Anche altri artisti musicali, atleti e calciatori, saranno contattati attraverso i loro rappresentanti mediatici, ha dichiarato un funzionario comunitario a Euronews. La selezione delle celebrità nate in Europa cercherà di avere un equilibrio geografico per raggiungere il maggior numero di cittadini nei 27 Stati membri.

Per il momento ci sono artisti molto famosi nella prima bozza dell'elenco. L'Italia è rappresentata dai Måneskin, rock band italiana che con "Zitti e buoni" ha vinto nel 2021 prima il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision Song Contest.

Rosalía è salita alla ribalta internazionale dopo l'uscita del suo album "El mal querer" del 2018, una reinvenzione sperimentale del genere flamenco che ha ricevuto il plauso della critica. Da allora, la cantante originaria della Catalogna ha raplicato il suo successo con l'album "Motomami", che mescola vari generi musicali, e a un tour mondiale di successo.

Angèle e Stromae sono invece le voci più note a livello internazionale della scena musicale belga. L'album di debutto di Angèle, intitolato "Brol", ha scalato le classifiche nel suo Paese natale e in Francia, con la canzone "Balance ton quoi" direttamente ispirata al movimento #MeToo. Uno dei suoi ultimi singoli, "Bruxelles je t'aime", potrebbe essere il motto perfetto della campagna di sensibilizzazione invito a partecipare alla campagna di sensibilizzazione.

Il singolo più noto di Stromae invece risale al 2010: "Alors on danse", tormentone delle discoteche in tutta Europa. Più recentemente il cantautore ha affrontato molti temi delicati come la salute mentale, l'alienazione data dai social network, la malattia, l'emarginazione sociale e l'alcolismo, inserendo in alcuni brani anche riferimenti autobiografici.

La Commissione conta anche sul largo seguito che questi artisti hanno sui social network per attirare il voto dei giovani europei. Assicurarsi il loro appoggio, e magari quello di altre star, sarebbe una grande spinta per una campagna che non si annuncia facile.

L'affluenza alle elezioni del Parlamento europeo è storicamente bassa, con profonde differenze tra i Paesi. Nel 2019 si è attestata al 50,66%, superando per la prima volta la soglia del 50% dal 1994. Secondo un sondaggio di Eurobarometro, l'aumento è dovuto in gran parte alla partecipazione dei giovani. Nel 2024 potranno votare anche i cittadini dai 16 anni in sui in quattro Stati membri: Belgio, Germania, Malta e Austria.