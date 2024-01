Di Euronews

Celebrità come Stephen Hawking, Jimmy Kimmel e Tom Hanks erano davvero legate a Jeffrey Epstein? The Cube lo ha verificato

PUBBLICITÀ

La pubblicazione degli atti giudiziari relativi agli abusi sessuali di Jeffrey Epstein, poi morto in carcere nel 2019, ha suscitato un'ondata di teorie cospirative e di disinformazione.

Gli atti pubblicati la settimana scorsacontengono i nomi di decine di persone collegate a Epstein. Ma erano solo amicio sono stati coinvolti nei crimini commessi per anni dall'ex finanziere americano?

Come nel caso di questo post su X, l'ex Twitter, documenti veri e presunti sono stati rilanciati sui social per speculare su vari Vip.

"Jeffrey ti ha mai parlato delle inclinazioni di Stephen Hawking?" Si legge nel presunto documento investigativo pubblicato nel post, che fa riferimento al famoso astrofisico inglese, affetto da atrofia muscolare progressiva e morto nel 2018.

"Sì, gli piaceva guardare donne di bassa statura svestite mentre risolvevano complesse equazioni su lavagne troppe alte", prosegue lo scambio.

Al di là della fake news (la conversazione citata su Hawking non esiste negli atti giudiziari pubblicati), i documenti non contengono in realtà nuove importanti rivelazioni su Epstein e sui suoi contatti.

Il fatto che vengano citati dei nomi, peraltro, non significa di per sé che esista un legame con le attività criminali del finanziere e della sua compagna, Ghislaine Maxwell, che sta scontando venti anni di carcere per concorso in abusi sessuali su minori.

L'unico legame di Hawking con Epstein pare essere una partecipazione nel 2006 a una conferenza scientifica su un isola dei Caraibi di proprietà del magnate.

Tra le personalità associate a Epstein c'è Jimmy Kimmel

Le insinuazioni hanno riguardato anche il presentatore televisivo, Jimmy Kimmel, a cui un post contenente un fermo immagine di un documento fasullo attribuiva due soggiorni in Florida in compagnia di Epstein e di altre persone con cui erano stati consumati dei rapporti sessuali.

Kimmel ha smentito sul suo profilo X, la settimana scorsa, di avere incontrato Epstein e di avere avuto alcun contatto con lui, minacciando azioni legali contro Aaron Rodgers, un giocatore di football americano dei New York Jets che l'aveva chiamato in causa in termini diffamatori durante una trasmissione sportiva.

The Cube ha riscontrato che nessun documento menziona Kimmel e che la foto della trascrizione di una presunta testimonianza a suo riguardo riporta in alto a destra "pagina 1.375", quando il fascicolo giudiziario contiene solo 943 pagine.

Tra le altre figure pubbliche che sono state falsamente indicate come complice di Epstein figurano Oprah Winfrey, Tom Hanks ed Elon Musk.