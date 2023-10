Di Euronews

Abbaio dimostrato come un video che denuncia volontari internazionali che dall'Ucraina andrebbero a combattere a Gaza contro Hamas sia un falso clamoroso

I mercenari stranieri che combattono in Ucraina stanno abbandonando il paese per andare a combattere in Israele? Questa è l’ultima campagna di disinformazione lanciata dai propagandisti filo-Cremlino.

Diamo uno sguardo più da vicino a queste affermazioni:

Molti utenti dei social media condividono un servizio televisivo in ucraino in cui si sostiene che i mercenari stranieri che combattono contro la Russia in Ucraina stanno ora lasciando il campo di battaglia per andare a combattere contro Hamas nella Striscia di Gaza.

Questi account filo-Cremlino affermano che questo rapporto è la prova che gli alleati della NATO hanno inviato attivamente truppe in Ucraina e che il trasferimento dei combattenti della Legione Straniera sta iniziando a incidere notevolmente sul morale delle forze armate ucraine, il che implica che all’Occidente non interessa la difficile situazione di Kiev.

La prima cosa che abbiamo notato è che il servizio televisivo non contiene il logo del canale televisivo, né il nome del giornalista dietro la notizia. Inoltre, non ci sono vere e proprie interviste udibili.

Le immagini sono tutte utilizzate a scopo illustrativo, nessuna delle clip supporta la prova che truppe straniere siano state schierate dall'Ucraina in Israele o che le truppe NATO siano state inviate a combattere in Ucraina.

Effettuando una ricerca inversa delle immagini, abbiamo scoperto che la notizia originale è stata pubblicata il 9 ottobre dal canale di notizie statunitense CBS che parlava di "Israele si prepara per un'invasione di terra di Gaza dopo un attacco di Hamas senza precedenti".

Da nessuna parte nel notiziario il giornalista menziona i mercenari stranieri che lasciano l’Ucraina. Ciò significa che i propagandisti dietro questo falso virale hanno semplicemente preso il video e aggiunto la propria voce fuori campo.

Ma ciò che è vero è che ci sono stati combattenti stranieri tra le fila dell’esercito ucraino, come la Legione Internazionale di Difesa Territoriale ucraina

A marzo 2022, il ministro degli Affari esteri di Kiev ha stimato che il numero di richieste di combattenti volontari stranieri fosse pari a 20.000, provenienti da 52 paesi

MA da allora, non c’è stato alcun aggiornamento ufficiale su quanti di questi combattenti della legione straniera siano rimasti in Ucraina

Secondo diversi resoconti dei media, quel numero si è ridotto a circa 1.500-2.000 combattenti, la maggior parte dei quali ha prestato servizio in tre battaglioni della Legione Internazionale.

Tuttavia, nessuno di questi paesi ha schierato il proprio esercito sul suolo ucraino dall’inizio dell’invasione su vasta scala da parte della Russia.