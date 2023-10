Di Daniel Harper

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Il Paese alpino potrebbe diventare la prossima nazione dell'Ue ad avere un governo populista di destra

Nonostante abbia perso credibilità agli occhi di parte dei suoi sostenitori dopo lo scandalo di Ibiza del 2019, secondo i sondaggi la popolarità del Partito della Libertà austriaco (FPÖ) è allo stesso livello di quando era al potere durante il governo di coalizione con il Partito Popolare Austriaco (OVP) nel 2017.

Nel 2020 i populisti di destra dell'FPÖ avevano ottenuto un misero 11%. Oggi, secondo i sondaggi, è il partito più popolare del Paese. Quello fino a pochi anni fa era un partito in difficoltà, che lottava per riprendersi da uno scandalo nazionale, è ora uno dei principali contendenti per il cancellierato dell'Austria nelle elezioni del 2024: il Paese alpino potrebbe diventare la prossima nazione dell'Ue ad avere un governo populista di destra.

Durante le elezioni regionali di gennaio l'FPÖ è riuscito ad arrivare secondo nel più grande Stato del Paese, la Bassa Austria, costringendo l'ÖVP ad accettare una coalizione. Alcune settimane dopo ha conquistato anche dei seggi nel governo regionale di Salisburgo, lo Stato più ricco al di fuori di Vienna.

"Dopo Ibiza, sono stati la pandemia, la guerra russa contro l'Ucraina, le attuali insicurezze economiche e i numeri dell'immigrazione a fornire terreno fertile per un ritorno - ha detto a Euronews il professor Manes Weisskircher, politologo dell'università di Tecnologia di Dresda -. Inoltre, i socialdemocratici, attualmente il più grande partito di opposizione nel parlamento austriaco, hanno ottenuto risultati terribili negli ultimi anni, che sono stati caratterizzati da lotte interne al partito invece che da un'efficace campagna di opposizione".

La resurrezione dell'FPÖ

Durante la pandemia l'FPÖ ha cementato la propria base di sostenitori proponendosi come il partito veramente "libero", in un periodo in cui il governo ha iniziato a limitare le libertà personali sotto forma di chiusure, vaccinazioni e altre restrizioni sociali.

All'epoca il partito era ancora alle prese con il famigerato scandalo di Ibiza del 2019, quando l'allora vicecancelliere dell'Austria e leader del partito FPÖ, Heinz-Christian Strache, fu ripreso in un video mentre elargiva favori politici a degli uomini di affari russi. Strache aveva anche firmato un accordo di partnership con il partito Russia Unita di Putin nel 2016.

Lo scandalo ha avuto vasta risonanza, al punto che la canzone dei Venga Boys "We're going to Ibiza" raggiunse il primo posto nelle classifiche musicali austriache, e ha affossato le prospettive dell'FPÖ per l'immediato futuro. Strache fu costretto alle dimissioni e il governo di coalizione con l'OVP di Sebastian Kurz fu sciolto poco dopo.

La crisi sanitaria globale ha dato al partito la prima vera occasione per tornare in auge. Ogni fine settimana si sono svolte marce contro i confinamenti e le vaccinazioni e a favore della libertà nel centro della città, con bandiere austriache sventolate con fervore da una parte all'altra.

L'attuale leader dell'FPÖ Herbert Kickl ha persino smentito le voci secondo cui nel 2021 sarebbe stato vaccinato in segreto. La guerra in Ucraina ha minato ulteriormente il rapporto dell'opinione pubblica austriaca con il partito al potere, mentre i prezzi hanno iniziato a gonfiarsi e la "neutralità" austriaca è stata messa alla prova dalle sanzioni contro la Russia.

Poi, dopo mesi di indagini su un caso di corruzione, Kurz si è dimesso dal cancellierato, due anni dopo aver sciolto il governo di coalizione, causando un grosso danno d'immagine all'ÖVP e spingendo i suoi sostenitori tra le braccia di un vecchio amore, l'FPÖ.

Flirtare troppo a destra

Alcune iniziative dell'FPÖ possono essere viste come sgradevoli e spesso fuorvianti. Nel periodo precedente alle elezioni comunali viennesi dell'ottobre 2020 le strade erano tappezzate di manifesti di candidati politici. Quello del candidato dell'FPÖ, Dominik Nepp, era appeso verticalmente con la metà inferiore che mostrava una donna bianca che urlava, con una mano che le stringeva il viso, mentre un uomo minaccioso con il passamontagna e la pelle scura stava in piedi con un coltello dietro di lei.

La metà superiore mostrava una coppia bianca felice, uno dei quali era Nepp, con il testo che recitava "con lui Vienna sarà di nuovo al sicuro", mentre gli altri candidati "ci metteranno in pericolo".

Questo era solo uno dei tanti manifesti sparsi per la città, che mostravano lo stesso atteggiamento verso i musulmani, gli immigrati e tutto ciò che minacciava i concetti tradizionali austriaci di famiglia. Lo stesso Nepp si è riferito al coronavirus come al "virus dei richiedenti asilo".

Di recente alcuni membri dell'FPÖ si sono recati a Kabul, la capitale dell'Afghanistan controllata dai Talebani, dove alle donne è vietata l'istruzione superiore, per fornire "l'immagine reale" del luogo. Il loro obiettivo reale era quello di ottenere il rilascio di un estremista di destra e fondatore di un partito politico, ora sciolto perché legato al nazionalsocialismo. A luglio membri dell'FPÖ si sono ritrovati tra diverse centinaia di altri manifestanti di estrema destra in una marcia che proclamava il "potere etnico bianco".

Appello a "persone che si sentono confuse

Nel 2022 l'Austria, situata lungo la rotta migratoria dei Balcani, ha ricevuto il quarto maggior numero di richieste di asilo nell'Ue. In un Paese di poco meno di nove milioni di abitanti l'immigrazione è stata a lungo al centro del dibattito politico.

"L'FPÖ si rivolge a persone che si sentono confuse dalla complessità delle sfide che stiamo affrontando: il Covid, l'Ucraina, l'economia. Queste persone si sentono molto insicure - ha detto a Euronews il professor Martin Kahanec dell'università dell'Europa Centrale di Vienna rispondendo alla domanda sul perché i migranti sono un bersaglio facile dei partiti di destra -. La strategia di questo tipo di partiti che parlano di queste sfide presenta come una sorta di minaccia anche i migranti".

Alexander Pollak, portavoce dell'organizzazione per i diritti umani SOS Mitmensch, ha dichiarato che l'FPÖ sta conducendo una "campagna razzista a lungo termine" contro i musulmani.

La prospettiva che Herbert Kickl diventi Cancelliere del Paese preoccupa l'Ue. A marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha tenuto un discorso in collegamento video al Parlamento austriaco. Quando ha iniziato a ringraziare l'Austria per il suo sostegno all'Ucraina, tutti i 29 membri dell'FPÖ presenti in aula, compreso il leader Kickl, se ne sono andati lasciando cartelli con scritto "pace" e "neutralità".

Kickl e i membri del partito hanno manifestato la loro opposizione alle sanzioni dell'Ue e la loro ammirazione per leader come l'ungherese Victor Orbán. Kickl ha espresso l'intenzione di usare il potere di veto dell'Austria per bloccare le sanzioni contro la Russia se venisse eletto Cancelliere.

L'Italia, la Polonia, l'Ungheria e di recente la Slovacchia hanno visto i populisti prendere il potere. Anche il partito di estrema destra tedesco AfD ha visto aumentare la propria popolarità sotto il governo del cancelliere tedesco Scholz. L'Austria rappresenta un altro potenziale mal di denti per Bruxelles.

Insieme a molti altri partiti di destra, come l'AfD tedesco, la Lega italiana e il Rassemblement National francese, l'FPÖ fa parte di Identità e Democrazia al Parlamento europeo, un gruppo di destra minoritario. Non è chiaro se l'FPÖ possa mantenere questo slancio in vista delle elezioni dell'autunno 2024. A suo vantaggio potrebbero giocare le lotte intestine che stanno dilaniando i partiti di centro.

Sebbene Kickl rimanga meno popolare del partito, sembra chiaro che, sulla base delle esperienze passate di due governi di coalizione in 25 anni, l'FPÖ non condividerà nuovamente il potere.