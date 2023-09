Secondo un rapporto di Oxfam, l'Unione europea usa gli aiuti allo sviluppo per l'Africa per frenare le migrazioni, e rischia di violare le regole stabilite dall'Ocse

Secondo il rapporto, pubblicato il 21 settembre, sei delle 16 iniziative per la migrazione finanziate dall'Ue in Niger, Libia e Tunisia, per un valore complessivo di 667 milioni di euro, violano potenzialmente le regole sugli aiuti stabilite dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).

I risultati del rapporto suggeriscono una tendenza dell'Ue a dirottare sempre più i suoi aiuti allo sviluppo nella direzione di dissuadere le persone da intraprendere viaggi alla volta dell'Europa.

I soldi dell'Europa

L'Ue stanzia il 10% di un pacchetto di aiuti internazionali da 79,5 miliardi di euro per attività legate alla migrazione. Almeno il 93% dei fondi deve promuovere lo sviluppo e il benessere nei Paesi più arretrati, in conformità con i criteri di aiuto dell'Ocse.

Ma il rapporto Oxfam suggerisce che un terzo delle azioni finanziate dall'Unione in materia di migrazione in tre Paesi africani viola queste regole.

Delle otto attività analizzate da Oxfam in Niger, un Paese spesso utilizzato come corridoio per i trafficanti di migranti tra l'Africa subsahariana e il Maghreb, solo una è risultata sostenere la migrazione sicura e legale. In Libia, secondo Oxfam, nessuno dei progetti di migrazione analizzati favorisce percorsi sicuri e regolari.

"Gli aiuti dell'UE sono destinati a sostenere le guardie costiere, nonostante il loro pessimo curriculum in materia di diritti umani", hdichiara a Euronews Stephanie Pope, esperta di migrazione di Oxfam.

"In Libia, solo pochi mesi fa la guardia costiera ha sparato contro le navi di soccorso che cercavano di aiutare le persone in difficoltà in mare. La guardia costiera tunisina è stata segnalata per aver rubato i motori delle imbarcazioni dei migranti, oltre a rifiutarsi di aiutare le persone in difficoltà in mare, in contrasto con i suoi obblighi internazionali".

Secondo l'Ocse, qualsiasi azione che "trascuri i diritti degli sfollati e dei migranti" non può essere qualificata come aiuto umanitario.

In risposta al rapporto, una portavoce della Commissione europea ha smentito l'affermazione secondo cui il denaro destinato alla lotta alla povertà viene dirottato per combattere la migrazione. "La maggior parte delle nostre azioni sta effettivamente contribuendo ad affrontare le cause profonde della migrazione".

Finanziamenti "complessi" da rintracciare

L'Ong afferma inoltre che è sempre più complesso rintracciare i molteplici meccanismi finanziari utilizzati dall'Ue per arginare i flussi migratori dall'Africa verso l'Europa, anche nell'ambito del controverso accordo sulla migrazione concluso di recente con la Tunisia.

L'intesa, firmata a luglio con una visita al presidente tunisino Kais Saied, è stato criticato per la sua discutibile base giuridica e per la mancanza di controllo democratico.

Il Parlamento europeo ha criticato l'accordo per non aver riconosciuto le prove crescenti del trattamento abusivo delle autorità tunisine nei confronti dei migranti subsahariani, tra cui i respingimenti illegali, l'odio razziale e le violazioni dei diritti umani.

Il rapporto invita il Parlamento a chiedere conto all'esecutivo del blocco delle sue azioni in materia di migrazione, avvertendo che la crescente preoccupazione dell'UE per i flussi migratori sta eclissando gli aiuti allo sviluppo cruciali in Africa.

Oxfam afferma inoltre che l'UE sta perdendo l'opportunità di aprire rotte migratorie sicure e di sfruttare i vantaggi della migrazione in termini di sviluppo.

"Se l'UE reindirizza sempre più questi fondi per lo sviluppo, già molto scarsi, verso i propri interessi migratori sbagliati, il rischio è che ci sia ancora meno denaro disponibile per dare a questi Paesi il sostegno di cui hanno urgentemente bisogno in questo momento", ha dichiarato Pope.