Una campagna diventata virale sui social network sembra suggerire che il governo tedesco stia chiedendo ai cittadini di fare meno figli per salvare il pianeta. ma la realtà è differente

Alcuni utenti dei social network hanno condiviso l'immagine di un poster comparso sulla metro, affermando che si tratta di una campagna governativa per sensibilizzare la popolazione sulla crisi climatica e invitare i tedeschi a non fare figli.

Ma è davvero così?

La foto del manifesto è stata condivisa migliaia di volte in diverse lingue, soprattutto in spagnolo e francese.

Lo slogan dell'annuncio recita: "Il futuro o gli assassini del clima?", riferendosi ai bambini che compaiono nel poster.

L'immagine sembra inequivocabile, ma la realtà è che non si tratta di una campagna governativa. In realtà è la pubblicità di un documentario intitolato "Niente bambini per il bene del clima?".

È stato trasmesso da Arte, un canale televisivo franco-tedesco, e il poster pubblicitario risale al 2020. Un video promozionale del documentario su Facebook, mostra la stessa donna e gli stessi bambini che compaiono nei post degli utenti di X

Lo sciopero delle nascite

Il documentario fa parte di una serie più ampia su Arte, intitolata Reports from Europe. Lepisodio in questione segue le vite di due coppie britanniche che hanno deciso di non farefigli per ridurre la loro impronta di carbonio.

Si tratta di una scelta nota come birth-striking, lo sciopero delle nascite.

Secondo il sito ufficiale del movimento, gli aderenti "scelgono di rinunciare ad avere figli per proteggerli dal deterioramento delle condizioni sociali, economiche e ambientali".

La pagina web spiega inoltre: "Potete proteggere i bambini e allo stesso tempo combattere il cambiamento climatico e la corruzione sistemica rifiutandovi di procreare!".

Fecondità a confronto

Ma il governo tedesco ha mai incoraggiato le persone a smettere di avere figli?

La risposta, netta, è no. Nella sezione delle Faq su come ridurre la propria impronta di carbonio presente sul sito del governo, non esiste riferimento alla riduzione del numero di bambini.

Secondo un'indagine dell'European data journalism network, i tassi di fertilità nell'Unione europea stanno crollando, con poche eccezioni. Tra queste la Germania e l'Ungheria, dove il calo non è stato così drastico.

I Paesi con i tassi di fertilità più bassi sono Italia, Spagna e Malta.

A maggio, Papa Francesco e la Prima ministra italiana Giorgia Meloni hanno condiviso le loro preoccupazioni per la diminuzione del tasso di natalità del Paese e hanno persino esortato gli italiani ad avere più figli.