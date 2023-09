Il Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg è intervenuto al Parlamento europeo, esortando i presenti a sostenere incondizionatamente l'Ucraina nella sua controffensiva. Sull'ingresso della Svezia nell'Alleanza è fiducioso: avverrà presto

L'adesione della Svezia è infatti ancora bloccata in attesa della ratifica da parte di Turchia e Ungheria.

Possibile drone russo in Romania

Durante lo scambio di opinioni con i parlamentari, Stoltenberg ha anche discusso di un recente incidente in Romania che ha messo in allarme l'Alleanza atlantica.

Dopo due giorni di smentite categoriche, le autorità rumene hanno ammesso di aver trovato sul proprio territorio dei detriti che potrebbero appartenere a un drone russo utilizzatocontro l'Ucraina. L'ammissione ha suscitato indignazione all'interno del Paese e sollevato domande su un potenziale insabbiamento.

Attualmente è in corso un'indagine per determinare l'origine del drone.

"Se venisse confermato che questi elementi appartengono a un drone russo, tale situazione sarebbe del tutto inammissibile e costituirebbe una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Romania, un membro della Nato", ha dichiarato il presidente rumeno Klaus Iohannis.

Interrogato sui nuovi sviluppi, Stoltenberg s mosso con cautela, dicendo che il governo rumeno ha informato gli alleati della sui risultati preliminari dell'indagine.

"Non abbiamo informazioni che indichino un attacco intenzionale da parte della Russia" Jens Stoltenberg Segretario generale della Nato

"Non abbiamo informazioni che indichino un attacco intenzionale da parte della Russia. Stiamo aspettando l'esito dell'indagine in corso. A prescindere da questo esito, abbiamo assistito a molti combattimenti e attacchi aerei vicino ai confini della Nato", ha aggiunto.

"Per questo abbiamo aumentato la nostra vigilanza. Stiamo monitorando ciò che accade vicino ai nostri confini".

Non è la prima volta che un attacco russo alimenta il timore che la guerra possa estendersi oltre il territorio ucraino. L'anno scorso, due contadini sono stati accidentalmente uccisi a Przewodów, un villaggio vicino al confine tra Polonia e Ucraina, da quello che è stato poi identificato come un missile di difesa aerea sparato dagli ucraini per intercettare un attacco russo.

Sostegno all'Ucraina

"Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile. È stato detto chiaramente che sarebbe stata un'offensiva sanguinosa, difficile e dura", ha detto Stoltenberg a proposito della guerra in Ucraina.

"Le guerre sono per loro natura imprevedibili: ci saranno giorni brutti e giorni belli. Dobbiamo essere al fianco dell'Ucraina non solo nei momenti buoni ma anche in quelli cattivi".

"Li sosteniamo quando vincono e quando perdono", ha proseguito Stoltenberg; "Siamo al fianco dell'Ucraina perché questo non è un'opzione, è una necessità per garantire che i regimi autoritari non ottengano ciò che vogliono violando il diritto nazionale e usando la forza militare".

"A volte è difficile immaginare quanto sia brutale la guerra, ma non dobbiamo mai dimenticare la nostra responsabilità", ha aggiunto.

Parole che sembrano contrastare con le notizie di funzionari statunitensi ed europei frustrati per l'andamento della controffensiva ucraina. Secondo un recente articolo del New York Times, gli Stati Uniti hanno consigliato a Kiev di rivedere le proprie tattiche e apportare modifiche al modo in cui le forze vengono dispiegate lungo le linee di battaglia.

Stoltenberg ha criticato gli oppositori, dicendo che le decisioni militari non dovrebbero essere prese da Bruxelles (sede del quartier generale della Nato), ma dai comandanti ucraini che combattono sul campo.

"Dobbiamo ricordare il punto di partenza: l'esercito russo era il secondo più forte al mondo e ora l'esercito russo è il secondo più forte in Ucraina", ha detto ai deputati. "E questo è piuttosto impressionante".

Secondo le stime del Segretario generale, gli ucraini stanno riconquistando circa 100 metri al giorno di territorio occupato in precedenza dai russi.

"Le forze armate ucraine stanno facendo progressi: forse non quanto speravamo, ma stanno guadagnando terreno gradualmente. Quando gli ucraini guadagnano terreno, significa che i russi arretrano".