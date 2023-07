La sfida della transizione energetica a Madeira

Come si fa a garantire l'approvvigionamento di acqua ed elettricità in un'isola dalla geografia così accidentata? Parte della risposta risiede nell'ottimizzazione del funzionamento della centrale idroelettrica di Socorridos, nell'ambito di un progetto europeo

Madeira è un piccolo arcipelago vulcanico del Portogallo a circa 650 chilometri dalla costa africana. Come si fa a garantire l'approvvigionamento di acqua ed elettricità in un'isola dalla geografia così accidentata? Parte della risposta risiede nell'ottimizzazione del funzionamento della centrale idroelettrica di Socorridos, nell'ambito di un progetto europeo.

"L'idea era di raccogliere l'acqua dalla costa nord e trasportarla sulla costa sud, dove vive la gente - dice Antonio Mnauel Pontes Leça, direttore della produzione dell'Empresa de Electricidade da Madeira (Eem), la società elettrica dell'arcipelago -. Con la stazione di pompaggio, ora abbiamo più risorse idriche, perché accumuliamo l'acqua in cima alla montagna, e la accumuliamo qui, a un livello più basso, in modo da poterla pompare e perdere meno acqua possibile".

Già nell'antichità si era capita la necessità di trasportare l'acqua dal nord montuoso al sud più secco attraverso le "levadas". Alcuni di questi tubi di pietra risalgono al XV secolo. Madeira ha 2.000 km di "levadas". L'acqua viene poi incanalata nelle viscere della montagna.

"Avevamo una scarsa capacità di stoccaggio dell'acqua - dice Beatriz Rodrigues Jardim, direttrice di Qualità, Ambiente e Sicurezza dell'Eem -. Abbiamo costruito un tunnel di 5,4 chilometri per portare tutta l'acqua e immagazzinarla a monte della nostra centrale idroelettrica, che esisteva già prima di questo progetto. Abbiamo anche dovuto scavare delle gallerie nella montagna, una grande sfida costruttiva".

Grazie a questo progetto l'utilizzo di energie rinnovabili sull'isola è ora del 33%. Se necessario, l'energia eolica viene utilizzata per spostare l'acqua immagazzinata nella centrale a questo serbatoio sulla collina. L'acqua del serbatoio viene trattata per il consumo umano e l'agricoltura, ma ha anche un terzo utilizzo.

"Qui abbiamo un volume d'acqua che viene trasferito durante la notte su un terreno più alto e poi turbinato durante il giorno - dice Nuno Jorge Escórcio Pereira, direttore della produzione d'acqua di Arm, la società pubblica che si occupa della gestione del sistema idrico di Madeira -. Diciamo che è un volume strategico che viene utilizzato per ottenere questa reversibilità della produzione di energia".

L'acqua turbinata è l'acqua passata attraverso le turbine del generatore nella centrale elettrica per produrre energia elettrica: può essere utilizzata per l'irrigazione e l'approvvigionamento pubblico o conservata nella galleria/serbatoio di stoccaggio per essere pompata utilizzando l'energia eolica durante la notte.

Il costo totale del progetto è di 34,7 milioni di euro, di cui 17,3 cofinanziati dalla politica di coesione europea. Il sud dell'isola è la zona più arida e quindi la più critica. Francisco Gonçalves Faria è il proprietario di una piantagione di banane. Da quando l'impianto di Socorridos è stato ottimizzato si sente più tranquillo, anche nei periodi di siccità.

"Coltivo 18 tonnellate di banane e l'irrigazione avviene ogni 11 giorni alle 4.30 - dice Gonçalves Faria -. Prima era un lavoro duro, ma ora le cose sono migliorate molto. L'acqua entra nei tunnel e arriva alla piantagione più velocemente e meglio". Questo progetto è stato premiato come uno dei migliori cofinanziati dall'Europa negli ultimi 15 anni ai Regiostars Awards.