Una vecchia fabbrica del ghiaccio, cuore pulsante della pesca in una piccola città bretone, torna al suo splendore dopo una ristrutturazione rispettosa e green. E diventa il centro della cultura locale

Etel, una cittadina della Bretagna francese, sta assistendo a un importante recupero del suo patrimonio storico. Un tempo importante porto di pesca, le sue attività dipendevano in gran parte da un edificio noto a tutti gli abitanti del luogo, La Glacier.

Qui, dal 1946, si produce il ghiaccio necessario a pescatori e pescivendoli. "È l'ultima ghiacciaia di questo tipo in Bretagna. Prima degli anni Cinquanta qui c'erano 250 barche a vela che pescavano, soprattutto tonni, e dovevano essere mantenuti al freddo. Quindi c'era bisogno di ghiaccio, e senza La Glaciere la pesca qui si sarebbe fermata", dice Ethel Etienne Pigeon, vicesindaco.

Con il tempo, l'edificio è caduto in rovina ed è stato acquistato dalle autorità locali. Pigeon mostra delle fotografie d'archivio. "Questo è l'aspetto che aveva nel 1960. Dopo il restauro abbiamo voluto conservare tutto: le doppie volte, la balconata, che era importante perché permetteva di caricare il ghiaccio. Sono rimasti tutti i passaggi, e le porte".

Il restauro è un perfetto mix di attenzione ai dettagli storici e innovazione. L'obiettivo è quello di unire il passato della regione e il futuro dell'energia verde.

Aurélien Bertin, consulente del progetto La Glaciere d'Etel, commenta: "Utilizzeremo tutte le fonti di energia che si possono trovare qui intorno. In primo luogo il mare, di cui sfrutteremo due elementi. La corrente è in grado di far girare l'elica di una turbina per generare elettricità. Utilizziamo anche altre proprietà dell'acqua, la sua temperatura relativamente costante durante l'anno, ad esempio per una pompa di calore. Aiuta a recuperare il calore per riscaldare l'edificio. La pompa di calore funziona come un frigorifero invertito, se vogliamo".

Il tetto curvo è coperto da pannelli solari flessibili e biodegradabili, progettati a Nantes, per generare energia dal sole. L'energia in eccesso sarà ceduta al comune.

Il contributo dell'Europa

Il progetto energetico Glaciere ha un budget di oltre 200.000 euro, di cui oltre 165.000 finanziati dall'UE. Nell'edificio ristrutturato de La Glaciere d'Etel si svolgono ora mostre, seminari e altri eventi.

Jean-Charles Rimbaud, direttore dell'area commerciale, afferma di sentirsi personalmente coinvolto nel progetto. "Mezzo secolo fa Etel era un simbolo, è una città con un ricco passato nell'industria della pesca. Per me è importante essere in un luogo che ha una storia, per poter scrivere io stesso la prossima pagina" chiosa.

L'apertura della Glaciere d'Etel, destinata a diventare una leggenda nella pittoresca regione, è prevista per il 2025.