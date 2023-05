La Commissione europea chiede un'indagine indipendente e minaccia "provvedimenti formali" nei confronti del governo di Atene

La Commissione europea ha affermato di essere pronta a "prendere provvedimenti formali" contro la Grecia per un presunto respingimento di migranti irregolari denunciato da un'inchiesta del New York Times, che mostra come le autorità elleniche li abbiano costretti a salire su un gommone e poi li abbiano abbandonati in mare.

"I miei servizi hanno inviato una richiesta formale alle autorità greche affinché questo incidente venga indagato in modo completo e indipendente", ha scritto su Twitter la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson.

In questo video, le reazioni dell'esecutivo comunitario a un'indagine giornalistica che sembra inchiodare il governo greco alle sue responsabilità.