Il trattato risale al 2011 e punta a proteggere le donne dalla violenza di genere. Ma non tutti gli Stati dell'Unione vi hanno aderito e la Polonia potrebbe ritirarsi presto

Il Parlamento europeo ha approvato la ratifica da parte dell'Ue della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne.

I i deputati hanno dato il loro consenso all’adesione in due votazioni separate: 472 favorevoli, 62 contrari e 73 astensioni, per quanto riguarda le istituzioni e la pubblica amministrazione dell'Unione; 464 favorevoli, 81 contrari e 45 astensioniper la cooperazione giudiziaria in materia penale, l'asilo e il non respingimento alle frontiere.

Per la ratifica servirà ora anche il voto favorevole del Consiglio dell'Ue, con una votazione che si terrà a maggioranza qualificata e non potrà quindi essere "bloccata" dai veti di nessun Paese.

Sei Stati dell'Unione non hanno ratificato la Convenzione:Bulgaria, Cechia, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovacchia e la ratifica complessiva dell'Ue non li obbligherà a farlo a livello nazionale. Ma i suoi effetti saranno tangibili anche nei loro territori, come spiega questo video.