La guerra in Ucraina si può considerare un crimine?

141 Paesi del mondo hanno condannato l'invasione russa dell'Ucraina nell'ultima votazione sul tema alle Nazioni Unite.

Alcuni di loro hanno ventilato l'ipotesi di considerare i vertici dello Stato, e in particolare il presidente russo Vladimir Putin, come responsabili a livello penale dell'aggressione.

Ma non si tratta di un obiettivo facile da perseguire a livello giuridico, anche perché al momento non esiste un tribunale apposito per farlo, visto che né Russia né Ucraina sono sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale dell'Aia.

Questo video esplora le diverse possibilità per perseguire il crimine di "aggressione", su cui sono al lavoro gli esperti, come spiega a Euronews Beth Van Schaack, ambasciatrice statunitense per la Giustizia penale globale.