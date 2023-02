Iran, il figlio dello Scià di Persia cerca aiuto a Bruxelles

È in esilio dall'età di 17 anni e oggi intravede oggi uno spiraglio per tornare nel suo Paese. Reza Pahlavi, il figlio maggiore dello Shah di Persia, deposto nel 1979 dalla rivoluzione islamica, ha sposato lacausa degli attivisti che in Iran protestano contro il regime e ne porta le richieste ai Paesi occidentali

Nell'intervista a Euronews ribadisce le tre istanze presentate ai Paesi occidentali: aiutare gli iraniani a evitare la soppressione di internet da parte del regime, finanziare lunghi scioperi sindacali e, cosa non meno importante, sanzionare il corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.

"Aumentando la pressione sul regime, sanzionando le Guardie rivoluzionarie iraniane e definendole 'organizzazione terroristica', ci sarebbero ancora più possibilità di congelare i loro beni, che rappresentano una grossa somma.

E allo stesso tempo, si renderanno più probabili le defezioni. La maggior parte dei membri delle Guardie non ha benefici finanziari. Ricevono stipendi a volte insufficienti, devono persino avere un secondo lavoro. Per quanto tempo possono restare in questa situazione se pensano che sia il momento di considerare se restare con questo regime o unirsi al popolo?"

Supponendo una caduta della Repubblica islamica, per quale ruolo ti candideresti? Ti vedi alla guida dell'Iran, come tuo padre?

"Non è questione di quale posizione otterrò, non mi candiderò per nessuna carica. Tuttavia, il mio ruolo è molto importante in termini di capitale politico di cui godo, per ottenere solidarietà in una missione comune, che ci porti a gestire un periodo di transizione verso la formazione di un'assemblea costituente, l'unico veicolo attraverso il quale i rappresentanti del popolo dovranno prendere tutte le decisioni necessarie. Nella nuova costituzione si disegnerà il futuro ordinamento del Paese, da ratificare definitivamente attraverso un referendum.

C'è chi sostiene che in passato a strappare il trono a tuo padre furono proprio quei Paesi che ora temono l'Iran. Condividi questa teoria?

"Dalla nostra prospettiva interna, sappiamo che l'Iran avrebbe potuto essere una Corea del Sud. Invece, è diventato una Corea del Nord. Certamente il Paese è regredito, invece di andare avanti. Questa situazione favorisce maggiore stabilità? No. La debolezza dell'Iran è qualcosa che ha contribuito a una maggiore sicurezza o interesse economico, oppure è stato esattamente il contrario? Se questa teoria fosse vera, ogni cosa ci dice che il risultato finale non è stato un affare, ma una grossa perdita.

L'Occidente dovrebbe preoccuparsi della crescente cooperazione militare tra Iran e Russia?

"Certamente, perché quando hai un regime che, per debolezza, è pronto a rendersi disponibile ad altri attori della regione, il risultato è che diventa minaccioso da un'altra prospettiva. La cooperazione dell'Iran con la Russia oggi è una chiara indicazione che il regime sta, di fatto, cercando il sostegno russo per la propria sopravvivenza. E per ottenerlo, supporta a sua volta, per esempio, ciò che la Russia sta facendo in Ucraina.