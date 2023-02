L'Ue sta con l'Ucraina, ma l'Ucraina non starà (a breve) nell'Ue

Dopo mesi di preoccupazioni per gli effetti negativi dell'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, la Commissione europea ha svelato il suo piano per promuovere la competitività delle industrie europee a basso impatto ambientale.

Il "Green Deal Industrial Plan", prevede una serie di misure per incentivare investimenti e produzione nei Paesi dell'Unione . Bruxelles vuole tenere il passo con i sussidi statali di Cina e Stati Uniti, in vista di anni che si annunciano difficili, come ha fatto capitre la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

“Stiamo vivendo ora un momento decisivo, fondamentalmente questo è il decennio che deciderà se riusciremo o meno a combattere il cambiamento climatico. Sappiamo che nei prossimi anni si deciderà la nuova forma dell'economia e anche dove saranno localizzate le produzioni a basso impatto ambientale".

Ma il piano ha un costo, ela discussione fra gli Stati membri su chi lo pagherà, come e quando è già cominciata: l'apice di questo dibattito è previsto la prossima settimana con la riunione dei capi di Stato e di governo nel Consiglio europeo.

L'Europa a Kiev

L'Unione Europea è piuttosto divisa anche sulle sue prospettive di adesione dell'Ucraina.

Prima che la Commissione arrivasse a Kiev per un vertice con il governo locale, il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha fatto sapere che spera di entrare nell'Unione entro due anni. Un "obiettivo ambizioso”, come lo ha definito, che non suscita reazioni entusiaste nelle capitali europee.

L'arrivo a Kiev di Ursula von der Leyen

Le ragioni sono diverse: l'Ucraina è un paese in guerra, la cui economia e struttura di governo non sono al livello degli Stati dell'Unione. E c'è il problema della corruzione: di recente, il governo ha scoperto uno scandalo di vasta portata, in grado di mettere in pericolo l'esistenza stessa del Paese, come ha fatto capire un consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak.

“Lo Stato, impegnato nella guerra, non può ignorare che il Paese è corroso dalla corruzione. Ogni mancanza demoralizzerebbe la società civile, che non si fiderebbe del suo Stato. In tempo di guerra, non ci si può permettere che la società civile dubiti dello stato”.

Quale sicurezza per l'Europa?

Intanto, sul campo di battaglia, sale la tensione, con la Russia che sta ammassando truppe nell'Ucraina orientale e gli esperti che prevedono un'offensiva su larga scala già nelle prossime settimane.

A Euronews è intervenuto sul tema Christoph Heusgen, neo-presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco ed ex ambasciatore tedesco presso le Nazioni Unite.

Manca poco alla Conferenza di quest'anno e manca poco al primo anniversario della guerra in Ucraina. Quali sono le domande che vi farete?

Vedremo a che punto siamo un anno dopo. Parteciperanno anche i nostri amici ucraini e discuteremo, ovviamente, su come procedere. E avremo probabilmente la più grande partecipazione di sempre dei nostri amici americani dal governo e dal Congresso. Quindi ci sarà anche una discussione molto forte a livello transatlantico.

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris guiderà la delegazione statunitense: quanto è importante questo per la cooperazione transatlantica sull'Ucraina?

Questa è la chiave. La Conferenza sulla sicurezza di Monaco è stata fondata 60 anni fa e la base su cui poggiava all'epoca era l'unità transatlantica. Per il mio predecessore era importante avvicinare i tedeschi alla filosofia della Nato e portare la Germania a contribuire alla Nato. E oggi siamo di nuovo di fronte a una sfida per l'unità transatlantica.

Per quanto tempo può essere mantenuta questa unità occidentale? Abbiamo assistito a un dibattito furioso sui carri armati, vediamo la Turchia bloccare l'adesione della Svezia alla Nato...

Vladimir Putin ha scommesso sul fatto di resistere più di noi. E noi dobbiamo dimostrare, di questo sono assolutamente convinto, che Putin ha torto, che i suoi calcoli sono sbagliati.

Ora sappiamo che la costruzione di un'architettura di sicurezza europea che includa la Russia è fallita. Ma crearla senza la Russia significa fondamentalmente un ritorno alla Guerra Fredda. È così ?

Abbiamo provato di tutto. Abbiamo cercato di avere un approccio cooperativo con la Russia. Come Unione europea, abbiamo offerto cooperazione, anche concluso alcuni accordi con loro. Avevamo il Founding Act tra Nato e Russia, con cui volevamo trasformare la relazione in qualcosa di costruttivo dopo la caduta della cortina di ferro. Ora dobbiamo essere rigidi, in sostanza, tornare al nostro modo di pensare e di agire che abbiamo utilizzato durante la Guerra Fredda.

Professore a domicilio

Mentre la guerra infuria ogni giorno, dall'Ucraina arrivano storie commoventi, strazianti ed edificanti. Come quella di un insegnante nella città orientale di Shandryholove, distrutta dai combattimenti.

Dopo che l'edificio scolastico in cui lavorava è stato bombardato lo scorso aprile, il professore 45enne ha trasformato casa sua in un'aula per i pochi bambini rimasti in città. Un insegnante, deve fare il suo lavoro, ha detto.

I bambini imparano la letteratura ucraina e mondiale, la biologia, la geografia e un po' di informatica. Una delle alunne ha raccontato che abita lontano, e ogni giorno teme di calpestare una mina anti-uomo sul suo cammino. Ma per nulla al mondo perderebbe un giorno di scuola.