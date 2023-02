La Commissione europea si riunisce in Ucraina

Ursula von der Leyen e diversi membri della Commissione europea si sono recati a Kiev, per incontrare il governo ucraino, discutere ulteriori modalità di sostegno al Paese colpito dalla guerra, e inviargli l'ennesimo segnale di sostegno.

Il viaggio nella capitale ucraina anticipa il vertice Ue-Ucraina di venerdì 3 febbraio, in cui il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si unirà a von der Leyen per interloquire con Volodymyr Zelensky. Per la prima volta i vertici dell'Unione parteciperanno a un summit simile in una zona di guerra.

Intanto, i commissari concentreranno i loro incontri con i funzionari ucraini sull'"approfondimento della cooperazione nelle aree pertinenti", come spiega a Euronews un funzionario comunitario.

"Ci saranno discussioni essenziali per capire quali sono le aree prioritarie di intervento, data la situazione sul campo, dove focalizzare il budget per la cooperazione bilaterale umanitaria per quest'anno".

Adesione complicata

Ma è probabile che uno dei messaggi per l'Ucraina risulti amaro a Kiev: non ci sarà alcuna procedura accelerata per l'adesione all'Unione Europea.

Kiev ha dichiarato di recente che spera di diventare un membro a pieno titolo dell'Ue entro il 2026, nonostante i precedenti avvertimenti, in particolare del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui il processo di adesione può richiedere "decenni".

La Commissione europea sta attualmente lavorando a una valutazione tecnica della richiesta di Ucraina, Moldova e Georgia, che hanno presentato la loro domanda di adesione dopo l'invasione russa.

Un alto funzionario comunitario ha sottolineato come, per questo caso specifico, l'Unione non si discosterà dalla metodologia tradizionale di valutazione delle richieste.

"È necessario applicare una metodologia significativa per la valutazione dei progressi, verso quello che è in realtà un processo di adesione piuttosto complesso in ogni singolo settore".