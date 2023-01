Una piccola tregua per i prezzi del gas in Europa che hanno raggiunto i livelli precedenti alla guerra in Ucraina. Complici il clima mite di questo inverno i consumatori hanno abbassato i riscaldamenti, scongiurando la necessità di attingere allo stoccaggio di gas sotterraneo.

I sistemi di negoziazione registrati presso il Title Transfer Facility (TTF) olandese, l'hub leader in Europa, si sono chiusi mercoledì a 65 euro per megawattora (MWh) per le consegne previste per febbraio. L'ultima volta che i prezzi del gas al TTF sono scesi sotto la soglia dei 70 MWh è stato il 16 febbraio, otto giorni prima che la Russia invadesse l’Ucraina, quando raggiunsero i 69,5 MWh.

Dall'inizio della guerra, il TTF ha attraversato grandi oscillazioni, raggiungendo il massimo storico di € 342 MWh a fine agosto. Dopo quel picco, i prezzi del gas hanno iniziato un lento ma costante percorso di stabilizzazione, pur rimanendo eccezionalmente elevati. La tendenza al ribasso offre una tregua alle famiglie e alle imprese europee, che da mesi faticano a far fronte a bollette volatili e imprevedibili.

Clima mite e riscaldamenti al minimo

Una notizia che arriva insieme a condizioni climatiche miti. Il 2023 è iniziato con temperature invernali insolite, meno fredde del solito, un fenomeno che secondo gli esperti è dovuto agli effetti dei cambiamenti climatici. Germania, Polonia, Ungheria, Danimarca, Paesi Bassi, Francia e Svizzera sono tra i Paesi che hanno registrato temperature più alte del solito, condizione che ha portato anche alla chiusura di alcuni impianti sciistici.

I residenti di San Sebastián, nel nord della Spagna, questa settimana sono stati fotografati mentre prendevano il sole in spiaggia, mentre la Repubblica Ceca ha registrato 19 gradi Celsius. Le condizioni atmosferiche hanno portato ad abbassare il riscaldamento, senza dover mettere mano alle scorte di emergenza.

Lo stoccaggio sotterraneo di gas nell'Unione europea, destinato a coprire l'aumento della domanda durante l'inverno, è attualmente all'83% della capacità totale.

"È una posizione abbastanza buona quella in cui ci troviamo in questo periodo dell'anno", ha dichiarato mercoledì un portavoce della Commissione europea. A causa del clima mite che abbiamo sperimentato, c'è stata una domanda inferiore rispetto agli anni precedenti. Penso che abbia avuto un effetto calmante sul mercato, riducendo la volatilità e abbassando i prezzi.”

Nonostante la tregua, il gas continua ad avere prezzi elevati. Nel gennaio 2021, gli europei pagavano oltre 17 MWh di euro per le loro forniture di gas, quasi quattro volte meno rispetto alle contrattazioni di mercoledì.

La Commissione europea ha avvertito che i prezzi elevati dell'energia sono diventati un elemento strutturale dell'economia europea e globale a causa di un persistente disallineamento tra domanda e offerta che è stato innescato dalla revoca dei blocchi del COVID-19 e successivamente incrementato dal conflitto in Ucraina.

Questa nuova normalità ha portato la Commissione e gli Stati membri dell'Ue a promuovere il risparmio energetico come strumento più potente per controllare la spirale dei prezzi. Il blocco ha stabilito piani senza precedenti per ridurre i consumi di gas ed elettricità nel tentativo di riequilibrare domanda e offerta, insieme a un tetto molto combattuto sui prezzi del gas, che verrà attivato solo quando il TTF supererà i 180 MWh di euro per tre anni di funzionamento consecutivi.

"La riduzione della domanda è fondamentale ora", ha detto a Euronews Simone Tagliapietra, senior fellow di Bruegel, think tank con sede a Bruxelles. Per Tagliapietra è comunque una buona notizia il recente calo dei prezzi del gas, pur sottolineando che l'Europa dovrebbe restare in guardia perché potrebbe arrivare un'ondata di freddo polare, condizione che porterebbe il prezzo del gas a salire nuovamente.