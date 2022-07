L'UE blocca le importazioni di oro dalla Russia

Stop a tutte le importazioni di oro dalla Russia: l'Unione europea ha approvato nelle scorse ore l'inclusione del metallo prezioso tra i prodotti sottoposti a sanzioni. I gioielli, che erano a rischio, sono stati quindi inclusi.

L'oro è la seconda esportazione più importante per la Russia dopo l'energia e, come tale, era diventato un modo per aggirare le sanzioni internazionali.

Questo divieto fa parte di una serie di misure volte a garantire che le precedenti sanzioni funzionino e a impedire alla Russia di finanziare la sua offensiva in Ucraina.

Il provvedimento prevede il congelamento totale dei beni di Sberbank, oltre ad altre sanzioni su individui ed entità.

Bruxelles, inoltre, vuole specificare che le sanzioni europee non stanno mettendo in pericolo la sicurezza alimentare nel mondo, come ha spiegato l'Alto rappresentante dell'UE.

"Fin dall'inizio, i prodotti alimentari e i fertilizzanti sono stati completamente esclusi dal nostro pacchetto di sanzioni. Nessuna misura restrittiva riguarda il commercio di alimenti e fertilizzanti. Per noi è perfettamente possibile che la Russia venda e che la gente acquisti cibo e fertilizzanti", ha detto l'Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'UE il 18 luglio.

Infine, è stata inserita una nuova clausola che autorizza lo sblocco di alcuni fondi congelati necessari per l'acquisto di prodotti agricoli.