In Europa iniziano ad aprire scuole per gli ucraini

Dalla scuola di Kiev al Belgio. La guerra in Ucraina ha costretto migliaia di profughi a studiare lontano da casa. Helena, madre di Dima, 14 anni, e Maxim, 6, sta ora riportando il suo più piccolo in classe a Bruxelles.

Ha trovato speranza a Vesna, una nuovissima scuola ucraina che ha appena aperto le sue porte.

Helena Shvab, rifugiata ucraina: "Penso che [questa] possibilità sia ottima perché i ragazzini non riescono davvero a trovare amici della stessa età. Dima non voleva uscire di casa e Max non vuole giocare con i bambini che parlano solo francese. È come spaventato. Non capisco niente, dice".

Ma la cosa non sarà una passeggiata per Salliann McAlpine. Un insegnante di inglese volontario a Vesna... Dovrà anche affrontare il disagio emotivo dei suoi studenti.

Sallyann McAlpine, Insegnante volontaria di inglese: "Un bambino è entrato - e sembrava chiaramente stravolto - e la madre mi aveva detto che era molto spaventato perché quando sentiva gli aeroplani la cosa fgli ricorava i bombardamenti nella sua città natale. Penso che quello che accadde allora fosse noi si è seduto per terra e penso che abbia iniziato ad aprirsi. Stavamo solo facendo una chiacchierata. Poi la madre, si è guardata intorno e ha detto: sì, questo potrebbe essere un posto sicuro. È stato scioccante. "

Maria è la co-fondatrice della scuola multilingue, e gratuita. Vuole aiutare i bambini nella transizione e nell'integrazione in Belgio.

Dice Maria Smirnova, co-fondatrice della scuola Vesna: "Abbiamo gruppi di età mista. Così i bambini possono stare insieme. Dobbiamo adattare l'apprendimento in base a questa impostazione e anche in base a lo stato dei bambini. Per alcuni di loro potrebbe essere necessario procedere molto lentamente perché sono davvero traumatizzati".

Qui i bambini possono imparare in ingua ucraina mentre interagiscono con la lingua locale. Altre due scuole simili stanno aprendo a Parigi.